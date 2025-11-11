लेडी आतंकी शाहीन की कुंडली खंगालने कानपुर GSVM पहुंची एजेंसियां, 2021 में शासन ने कर दिया था बर्खास्त

  1. हिन्दी समाचार
यूपी में कानपुर नगर जिले के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग की पूर्व प्रवक्ता डॉ. शाहीन शाहिद (Dr. Shaheen Shahid) वर्षों पहले लापता हो गई थी। दिल्ली ब्लास्ट (Delhi Blast) से पहले फरीदाबाद में डॉ. शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी होने के बाद उसके लापता होने का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है।

कानपुर। यूपी में कानपुर नगर जिले के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग की पूर्व प्रवक्ता डॉ. शाहीन शाहिद (Dr. Shaheen Shahid) वर्षों पहले लापता हो गई थी। दिल्ली ब्लास्ट (Delhi Blast) से पहले फरीदाबाद में डॉ. शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी होने के बाद उसके लापता होने का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को खुफिया एजेंसियां जांच के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचीं और उन्होंने विभाग के अधिकारियों से गहन पूछताछ की।

जानें डॉ. शाहीन लापता होने की पूरी कहानी

डॉ. शाहीन लोक सेवा आयोग से चयनित होकर वर्ष 2006 में कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर तैनात हुई थीं। उनका 2009 में छह महीने के लिए कन्नौज तबादला हुआ, जिसके बाद वह वापस कानपुर आईं। हालांकि, वर्ष 2013 में वह अचानक गायब हो गईं। उनकी लंबी अनुपस्थिति के कारण शासन ने वर्ष 2021 में उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

जांच में सामने आया है कि डॉ. शाहीन ने वर्ष 2015 में अपने पति जफर हयात से तलाक ले लिया था और उनका पता लखनऊ का लिखा है। खुफिया एजेंसियां उनके लापता होने के पीछे के कारणों और उनके संपर्क सूत्र की गहनता से जांच कर रही हैं। अधिकारियों से पूछताछ की गई है, ताकि उनकी कार्यशैली और निजी जीवन से जुड़ी कोई अहम जानकारी मिल सके।

