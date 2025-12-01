  1. हिन्दी समाचार
  3. Delhi Blast : लखनऊ में डॉ. शाहीन के घर सहित देश भर में आठ जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी

Delhi Blast : लखनऊ में डॉ. शाहीन के घर सहित देश भर में आठ जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी

दिल्ली धमाकों (Delhi Blast) से जुड़े संदिग्धों की जांच के लिए सोमवार को एनआईए (NIA) की टीमों ने कश्मीर से लेकर लखनऊ तक आठ जगहों पर छापेमारी की। लखनऊ में एनआईए (NIA)  की टीम लखनऊ के खंदारी बाजार स्थित डॉ. शाहीन शाहिद (Dr. Shaheen Shahid) के पिता के आवास पर जांच करने पहुंची। मौके पर स्थानीय पुलिस मौजूद रही।

By संतोष सिंह 
Updated Date

इस दौरान इलाके में काफी हलचल रही। बता दें कि दिल्ली धमाकों के संदर्भ में जांच टीम ने लखनऊ में डॉ. शाहीन के परिजनों से पूछताछ की थी। यूपी में एनआईए ने नवंबर के पहले सप्ताह में सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए डॉ. अदील अहमद राथर (Dr. Adil Ahmed Rather) के आवास की भी तलाशी ली। इन छापों का उद्देश्य ‘व्हाइट-कॉलर’ आतंकी मॉड्यूल के नेटवर्क का पर्दाफाश करना और इसके संचालन के तरीके को समझना है।

‘व्हाइट-कॉलर’ आतंकी मॉड्यूल (‘White-collar’ Terrorist Module) का तात्पर्य ऐसे आतंकी समूहों से है जो पारंपरिक तरीकों के बजाय वित्तीय धोखाधड़ी (Financial Fraud), मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) और अन्य सफेदपोश अपराधों के माध्यम से धन जुटाते हैं और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार के मॉड्यूल का पता लगाना और उन्हें निष्क्रिय करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है।

