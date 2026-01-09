TMC सांसदों की हिरासत को लेकर केंद्र पर बिफरे अभिषेक बनर्जी, बोले- एजेंसियों का दुरुपयोग कर, लोकतंत्र को दी गई सज़ा

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) पर लोकतंत्र को दबाने के लिए "एजेंसियों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल" करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को जेल भेजना और बलात्कारियों को जमानत देना भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए भारत का रूप है।
नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) पर लोकतंत्र को दबाने के लिए “एजेंसियों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल” करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को जेल भेजना और बलात्कारियों को जमानत देना भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए भारत का रूप है। X पर एक पोस्ट में अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने कहा कि लोकतंत्र को सज़ा दी जाती है। अपराधियों को इनाम दिया जाता है। एजेंसियों को हथियार बनाया जाता है। चुनावों में हेरफेर किया जाता है। प्रदर्शनकारियों को जेल भेजो। बलात्कारियों को जमानत दो। यह BJP के नए भारत का रूप है।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) केंद्र के तरफ से छोड़ी गई “ताकत” का विरोध करता रहेगा। भले ही बाकी देश को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जाए, बंगाल विरोध करेगा। हम आपसे पूरी ताकत से लड़ेंगे और आपको हराएंगे, चाहे आप कितनी भी ताकत क्यों न लगा लें?
Democracy is punished.
Criminals are rewarded.
Agencies are weaponised.
Elections are manipulated.
JAIL the PROTESTERS.
BAIL the RAPISTS.
This is BJP’s version of New India.
Even if the rest of the country is forced to surrender,
Bengal will resist.
We will fight you tooth… https://t.co/YH8oAxuUnn
बनर्जी की यह प्रतिक्रिया तब आई जब शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कई TMC सांसदों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए हिरासत में लिया गया। ये सांसद कोलकाता में I-PAC ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रेड के खिलाफ़ प्रदर्शन कर रहे थे और केंद्र पर जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे थे। TMC सांसद डेरेक ओ’ब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आज़ाद और अन्य ने दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस के बाहर मंत्री के खिलाफ़ नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जैसे ही यह हुआ, दिल्ली पुलिस ने डेरेक ओ’ब्रायन, महुआ मोइत्रा और अन्य को हिरासत में ले लिया, उन्हें उठाकर पुलिस वैन में घसीटकर ले गए। डेरेक ओ’ब्रायन को जब पुलिसकर्मी ज़मीन पर घसीट रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि यहां सांसदों के साथ क्या हो रहा है।
महुआ मोइत्रा, जिन्हें पुलिस ने विरोध स्थल से उठाया, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को हराएंगे। देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस एक चुने हुए सांसद के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। ED की रेड का विरोध करते हुए TMC सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि केंद्र चुनाव जीतने के लिए अपनी जांच एजेंसियों को भेजता है। उन्होंने कल ED की टीम भेजी, और उन्हें चुनाव के समय सब कुछ याद आता है। वे चुनाव के दौरान सिर्फ़ जीतने के लिए ED, CBI की टीमें भेजते हैं, लेकिन वे चुनाव नहीं जीतेंगे। उन्होंने आगे कहा। TMC सांसद कीर्ति आज़ाद ने कहा कि ED ने गलत तरीके से रेड की और यह अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश है। बीजेपी इस तरह से चुनाव नहीं जीतेगी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कथित तौर पर कोयला तस्करी मामले के सिलसिले में राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के ऑफिस में ED की रेड के दौरान दखल दिया। बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी ने पार्टी से संबंधित सामग्री, जिसमें हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की सूची और रणनीतिक दस्तावेज़ शामिल हैं, ज़ब्त कर लिए हैं, और अमित शाह पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए बनर्जी ने कहा कि क्या पार्टी की हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की लिस्ट इकट्ठा करना ED, अमित शाह का काम है? यह घटिया, शरारती गृह मंत्री जो देश की रक्षा नहीं कर सकता, वह मेरी पार्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा रहा है।
बनर्जी ने ज़ोर देकर कहा कि I-PAC कोई प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन नहीं है, बल्कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के लिए काम करने वाली एक ऑथराइज़्ड टीम है। उन्होंने आरोप लगाया कि ED ने संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए हैं, जिसमें चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ा डेटा भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में इस घटनाक्रम से 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले सत्ताधारी TMC और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच ज़बरदस्त टकराव शुरू हो गया है।