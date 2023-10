सियाचिन ग्लेशियर में तैनात अग्निवीर गावटे अक्षय लक्ष्मण शहीद,चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने बलिदान को किया सलाम

नई दिल्ली। देश की रक्षा में तैनात पहले अग्निवीर ने आज देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर (Siachen Glacier) में तैनात अग्निवीर (ऑपरेटर) गावटे अक्षय लक्ष्मण (Agniveer (Operator) Gavate Akshay Laxman) शहीद हो गए हैं। अक्षय पहले अग्निवीर हैं, जो ऑपरेशन में दौरान शहीद हुए हैं।

शोक संतृप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं: सेना

अग्निवीर (ऑपरेटर) गावटे अक्षय लक्ष्मण (Agniveer (Operator) Gavate Akshay Laxman) की शहादत पर भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक शोक संदेश में लिखा है कि हम दुख की इस घड़ी में शोक संतृप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। हालांकि अक्षय की शहादत किस वजह से हुई है, यह जानकारी सामने नहीं आई है।

जनरल मनोज पांडे ने दी श्रद्धांजलि

चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे (Chief of Army Staff General Manoj Pandey) और भारतीय सेना (Indian Army) के सभी रैंक के अधिकारियों ने सियाचिन की दुर्गम ऊंचाइयों पर ड्यूटी करते हुए शहीद हुए अग्निवीर गवते अक्षय लक्ष्मण (Akshay Laxman) को श्रद्धांजलि दी है।

General Manoj Pande #COAS and All Ranks of the #IndianArmy salute the supreme sacrifice of #Agniveer (Operator) Gawate Akshay Laxman, in the line of duty, in the unforgiving heights of #Siachen. #IndianArmy stands firm with the bereaved family in this hour of grief. https://t.co/eNkOXjjxxd

— ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) October 22, 2023