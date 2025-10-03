बिहार में चुनाव की तारीखों के एलान से पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक, 129 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ही एलान होने वाला है। आचार संहिता लागू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। इस कैबिनेट की बैठक में 129 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी हैं इनमें शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सड़क, पुलिस, जल संसाधन, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े अहम फैसले लिए गए।

सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें बिहार फिल्म एवं नाट्य संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही, छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार किया गया। इसके तहत, अब कक्षा एक से दसवीं तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि को दोगुनी कर दी गयी है। इसके साथ ही, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति राशि को 1800 रुपये से बढ़ाकर 3600 रुपये वार्षिक कर दिया गया।

इसके साथ ही, कृषि विभाग में 218 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। इसके साथ ही, फसल बीमा, बीज वितरण, सब्सिडी योजनाओं और गेहूं–धान के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हजारों करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। साथ, ही पुलों और बाइपास परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी गयी है।

कैबिनेट में इन अहम फैसलों पर भी लगी मुहर

. नए अस्पताल भवन और मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय

. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और ‘मिशन निरोगी बिहार’ के तहत टीकाकरण अभियान को और सशक्त बनाने का फैसला लिया गया।

. सड़क निर्माण विभाग की कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई।

. पटना समेत कई नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार किया जाएगा।

. गंगा जल आपूर्ति, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए हजारों करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।