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VIDEO-AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार ने थामा कांग्रेस का हाथ, असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया सनसनीखेज आरोप, बोले- वे BJP से मिले हुए हैं

देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार ने एआईएमआईएम छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल गौतम, इमरान प्रतापगढ़ी और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार ने एआईएमआईएम छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल गौतम, इमरान प्रतापगढ़ी और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

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कांग्रेस में शामिल होने के तुरंत बाद आसिम वकार ने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कई बड़े और सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि AIMIM जमीन पर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई नहीं लड़ती है और असदुद्दीन ओवैसी अंदरूनी तौर पर बीजेपी से मिले हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण बीजेपी बनवा रही है।

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वकार ने अपने बयान में आगे कहा कि देश में इस समय केवल राहुल गांधी ही पूरी मजबूती से बीजेपी की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में एक धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) सरकार बनाने और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ ही वे कांग्रेस में शामिल हुए हैं। देश से मोहब्बत करने वाले लोग BJP की देशविरोधी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, ताकि देश में एक सेक्युलर और जनहित की सरकार बनाई जा सके। AIMIM में रहने के बाद मुझे लगा कि हम बात तो BJP और उसकी विचारधारा से लड़ने की करते हैं, लेकिन जमीन पर उनसे लड़ रहे हैं जो BJP के खिलाफ हैं। इसलिए मैंने फैसला लिया कि अगर हम सच्चे देशभक्त हैं और ईमानदारी से BJP को सत्ता से हटाना चाहते हैं, तो कांग्रेस के साथ आना होगा जो मजबूती के साथ BJP से लड़ रही है।

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