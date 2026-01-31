अजित दादा की पत्नी सुनेत्रा आज डिप्टी CM पद की लेंगी शपथ! चाचा शरद पवार का रिएक्शन आया सामने

  1. हिन्दी समाचार
Sunetra Pawar will take oath as Deputy CM : अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को आज एनसीपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जिसके बाद वह शाम को महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी। इससे पहले एनसीपी और एनसीपी-एसपी के विलय की चर्चा था। अब सुनेत्रा के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने पर शरद पवार ने प्रतिक्रिया सामनी आयी है। उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। 

दरअसल, बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्हें शपथ ग्रहण के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला। जब उनसे पूछा गया कि क्या पवार परिवार से कोई इस समारोह में शामिल होगा, तो उन्होंने कहा, “हमें शपथ ग्रहण के बारे में नहीं पता। हमें इसके बारे में खबरों से पता चला। मुझे शपथ ग्रहण के बारे में कोई जानकारी नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, “ये फैसला उनकी पार्टी ने ही लिया होगा, क्योंकि कुछ नाम सामने आ रहे हैं- जैसे प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे, संभव है कि इन्हीं लोगों ने ये तय किया हो। पार्टी के स्तर पर कोई आंतरिक निर्णय लिया गया होगा।”

पवार ने एनसीपी और एनसीपी-एसपी के विलय पर कहा, “इन परिस्थितियों में सभी को ये ध्यान रखना होगा कि हालात का सामना कैसे किया जाए? किसी न किसी को आगे आना ही पड़ेगा। पिछले चार महीनों से दोनों एनसीपी के एक होने को लेकर चर्चा चल रही है। इस प्रक्रिया का नेतृत्व अजित पवार और जयंत पाटिल कर रहे थे। अब ये (विलय) होगा या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोनों दल साथ आएं यही अजित की इच्छा थी।”

