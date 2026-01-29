Ajit Pawar: पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार, बेटे ने दी मुखग्नि, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब

Ajit Pawar: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख अजित पवार का बुधवार सुबह विमान हादसे में निधन हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में किया गया। बेटे पार्थ और जय पवार ने पिता अजित पवार के शव को मुखाग्नि दी। वहीं, अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे।

अंतिम संस्कार में शामिल हुए गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत पार्टी के अन्य नेता अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अंतिम संस्कार के बाद बारामती से रवाना हो गए हैं।

अजित पवार के निधन पर अरविंद सावंत का बयान

अजित पवार के निधन पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (UBT) नेता अरविंद सावंत ने दिल्ली में कहा कि शरद पवार ने स्पष्ट किया कि इस विमान हादसे के पीछे कोई राजनीति नहीं है, लेकिन उन्होंने जांच कराने से इनकार नहीं किया है। उन्होंने संकेत दिया कि हादसे की तह तक जाने के लिए जांच आवश्यक है।