  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Ajit Pawar: पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार, बेटे ने दी मुखग्नि, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब

Ajit Pawar: पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार, बेटे ने दी मुखग्नि, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख अजित पवार का बुधवार सुबह विमान हादसे में निधन हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में किया गया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Ajit Pawar: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख अजित पवार का बुधवार सुबह विमान हादसे में निधन हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में किया गया। बेटे पार्थ और जय पवार ने पिता अजित पवार के शव को मुखाग्नि दी। वहीं, अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे।

पढ़ें :- अजित पवार की मौत पर संजय राउत के तीखे सवाल, बोले- एक 'हादसा' कहना सही नहीं, इस दुर्घटना की पारदर्शी जांच हो

अंतिम संस्कार में शामिल हुए गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत पार्टी के अन्य नेता अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अंतिम संस्कार के बाद बारामती से रवाना हो गए हैं।

अजित पवार के निधन पर अरविंद सावंत का बयान
अजित पवार के निधन पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (UBT) नेता अरविंद सावंत ने दिल्ली में कहा कि शरद पवार ने स्पष्ट किया कि इस विमान हादसे के पीछे कोई राजनीति नहीं है, लेकिन उन्होंने जांच कराने से इनकार नहीं किया है। उन्होंने संकेत दिया कि हादसे की तह तक जाने के लिए जांच आवश्यक है।

 

पढ़ें :- 'अजित दादा अमर रहें' केटवाड़ी में पवार के घर पर गांव वालों ने लगाए नारे, लोगों की आंखें हुईं नम
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अजित पवार की मौत पर संजय राउत के तीखे सवाल, बोले- एक 'हादसा' कहना सही नहीं, इस दुर्घटना की पारदर्शी जांच हो

अजित पवार की मौत पर संजय राउत के तीखे सवाल, बोले- एक...

UGC Regulations 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगा, अगले आदेश तक 2012 वाले नियम लागू

UGC Regulations 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी से जवाब...

Ajit Pawar: पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार, बेटे ने दी मुखग्नि, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब

Ajit Pawar: पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार, बेटे ने दी मुखग्नि,...

UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, CJI सूर्यकांत, बोले- इसका हो सकता है दुरुपयोग,अगली सुनवाई 19 मार्च को

UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, CJI सूर्यकांत,...

'कमज़ोर रुपये से अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होता...' वित्तमंत्री ने लोकसभा में पेश किया इकोनॉमिक सर्वे

'कमज़ोर रुपये से अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होता...' वित्तमंत्री ने लोकसभा...

संसद में पेश CAG रिपोर्ट ने खोला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के भ्रष्टाचार की पोल, विपक्षी दलों ने बताया 'हजारों करोड़ का घोटाला'

संसद में पेश CAG रिपोर्ट ने खोला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के...