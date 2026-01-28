  1. हिन्दी समाचार
Ajit Pawar Car Collection : पावरफुल और आरामदायक गाड़ियों के शौकीन थे अजित दादा पवार, इन कंपनियों पर था भरोसा

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हो गया।  ये घटना उस समय हुई जब दिग्गज नेता बारामती के एक कार्यक्रम में जा रहे थे।

By अनूप कुमार 
