महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। ये घटना उस समय हुई जब दिग्गज नेता बारामती के एक कार्यक्रम में जा रहे थे। बारामती में लैंडिंग के दौरान ये दुखद घटना हुई, जहां उनका विमान क्रैश हो गया। अजित दादा पवार ने केवल राजनीति के साथ निजी जीवन में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी। अजित दादा को पावरफुल, आरामदायक और भरोसेमंद गाड़ियों का शौक था। उनके गैराज में रखी कारें उनकी पसंद और व्यक्तित्व का आईना थीं। उनके पास विशेष रूप से दो प्रमुख और लोकप्रिय जापानी ब्रांड की कारें थी- Toyota Camry और होंडा सीआरवी। इन दोनों वाहनों को भारतीय बाजार में उनके परफॉर्मेंस, Comfortable driving experience और इंजन के लिए जाना जाता है।

मिड-टू-फूल साइज सेडान

टोयोटा कैमरी एक मिड-टू-फूल साइज सेडान है, जो प्रीमियम सेगमेंट में आती है। ये कार अपने मजबूत इंजनों, इंटीरियर और सस्पेंशन के लिए जानी जाती है। कैमरी में प्रीमियम फीचर्स जैसे लेदर सीटिंग, Advanced Safety System,(Interiors and suspension) बेहतर क्लाइमेट कंट्रोल और Comfortable space मिलता है। ये कार लंबी ड्राइव और रोजाना इस्तेमाल दोनों के लिए बढ़िया है। पावर और प्रेस्टिज का संयोजन कैमरी को खास बनाता है। भारतीय बाजार में इसकी कीमत 47.48 लाख रुपए (एक्स-शोरूम नई दिल्ली) से शुरू होती है। ये 2487 cc के इंजन और 1 ट्रैन्स्मिशन ऑटोमेटिक के ऑप्शन के साथ 4 वेरीएंट्स में आती है।

पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV

दूसरी ओर होंडा सीआरवी एक पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV है, जो खासकर सेफ्टी, Ride quality and space के लिए पसंद की जाती है। सीआरवी की Driving dynamics अच्छी होती हैं और ये शहर के साथ-साथ हाइवे ट्रैफिक में भी सहज चलती है। इसके अलावा फीचर्स जैसे बड़ा केबिन स्पेस, Advanced infotainment system और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी (Fuel Efficiency) इसे फैमिली SUV का बेहतरीन ऑप्शन बनाते हैं। भारत में होंडा सीआर-वी (Honda CR-V) के अंतिम उपलब्ध मॉडलों (2020) की कीमत लगभग ₹28.27 लाख से ₹30.67 लाख (Ex-showroom) के बीच है। ये प्रीमियम एसयूवी पेट्रोल (14.4 किमी/लीटर) और डीजल (19.5 किमी/लीटर) इंजन विकल्पों के साथ आती है, जिसमें केवल automatic transmission मिलता है।