Gentleman Driver of the Year 2025 : अजित कुमार को मिला ‘जेंटलमैन ड्राइवर ऑफ द ईयर 2025’ का सम्मान, खुशी से झूमे फैंस

नई दिल्ली। तमिल सुपरस्टार अजित कुमार (Tamil superstar Ajith Kumar) इन दिनों सुर्खियों में हैं। इस साल की शुरुआत में उन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण (Padma Bhushan) मिला था और अब उन्हें इटली के वेनिस में ‘जेंटलमैन ड्राइवर ऑफ द ईयर 2025’ (Gentleman Driver of the Year 2025) का खिताब दिया गया है। यह पुरस्कार फिलिप चारिओल मोटरस्पोर्ट ग्रुप (Philippe Charriol Motorsport Group) की ओर से दिया गया है।

अजित की पत्नी ने शेयर की खास तस्वीरें

अजित की पत्नी शालिनी ने पुरस्कार समारोह की खास तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जो फैंस के बीच जमकर वायरल हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा कि ‘अपने पति अजित को मिले इस सम्मान के लिए बेहद खुश हूं।’ अजित को रेसिंग ड्राइवर, दिवंगत फिलिप चारिओल के सम्मान में 2025 के जेंटलमैन ड्राइवर से (Gentleman Driver of the Year 2025) सम्मानित किया गया है।

अजित का वर्कफ्रंट

अजित कुमार (Ajith Kumar) न सिर्फ एक शानदार अभिनेता हैं, बल्कि प्रोफेशनल कार रेसर और पायलट भी हैं। अजित कुमार (Ajith Kumar) को कार रेसिंग का बहुत शौक है। वे प्रोफेशनल रेसर हैं और कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रेस में हिस्सा ले चुके हैं। पिछले कुछ साल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। अजित हालिया फिल्म ‘गुड बैड अग्ली’ में नजर आए थे। कथित तौर पर अब उनकी अगली फिल्म निर्देशक अधिक रविचंद्रन के साथ होगी, जिसकी आधिकारिक घोषणा जल्द होने वाली है। 35 साल के करियर में उन्होंने 63 से ज्यादा फिल्में की हैं।