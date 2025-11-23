  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. Gentleman Driver of the Year 2025 : अजित कुमार को मिला ‘जेंटलमैन ड्राइवर ऑफ द ईयर 2025’ का सम्मान, खुशी से झूमे फैंस

Gentleman Driver of the Year 2025 : अजित कुमार को मिला ‘जेंटलमैन ड्राइवर ऑफ द ईयर 2025’ का सम्मान, खुशी से झूमे फैंस

तमिल सुपरस्टार अजित कुमार (Tamil superstar Ajith Kumar) इन दिनों सुर्खियों में हैं। इस साल की शुरुआत में उन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण (Padma Bhushan) मिला था और अब उन्हें इटली के वेनिस में 'जेंटलमैन ड्राइवर ऑफ द ईयर 2025' (Gentleman Driver of the Year 2025) का खिताब दिया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। तमिल सुपरस्टार अजित कुमार (Tamil superstar Ajith Kumar) इन दिनों सुर्खियों में हैं। इस साल की शुरुआत में उन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण (Padma Bhushan) मिला था और अब उन्हें इटली के वेनिस में ‘जेंटलमैन ड्राइवर ऑफ द ईयर 2025’ (Gentleman Driver of the Year 2025) का खिताब दिया गया है। यह पुरस्कार फिलिप चारिओल मोटरस्पोर्ट ग्रुप (Philippe Charriol Motorsport Group) की ओर से दिया गया है।

पढ़ें :- Ayodhya Flag Hoisting Ceremony : पीएम मोदी 25 नवंबर को राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में होंगे शामिल, तैयारियां जोरों पर

अजित की पत्नी ने शेयर की खास तस्वीरें

अजित की पत्नी शालिनी ने पुरस्कार समारोह की खास तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जो फैंस के बीच जमकर वायरल हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा कि ‘अपने पति अजित को मिले इस सम्मान के लिए बेहद खुश हूं।’ अजित को रेसिंग ड्राइवर, दिवंगत फिलिप चारिओल के सम्मान में 2025 के जेंटलमैन ड्राइवर से (Gentleman Driver of the Year 2025)  सम्मानित किया गया है।

अजित का वर्कफ्रंट

अजित कुमार (Ajith Kumar) न सिर्फ एक शानदार अभिनेता हैं, बल्कि प्रोफेशनल कार रेसर और पायलट भी हैं। अजित कुमार (Ajith Kumar)  को कार रेसिंग का बहुत शौक है। वे प्रोफेशनल रेसर हैं और कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रेस में हिस्सा ले चुके हैं। पिछले कुछ साल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। अजित हालिया फिल्म ‘गुड बैड अग्ली’ में नजर आए थे। कथित तौर पर अब उनकी अगली फिल्म निर्देशक अधिक रविचंद्रन के साथ होगी, जिसकी आधिकारिक घोषणा जल्द होने वाली है। 35 साल के करियर में उन्होंने 63 से ज्यादा फिल्में की हैं।

पढ़ें :- यूक्रेन के सहयोगियों का कहना, शांति के लिए अमेरिकी योजना को अतिरिक्त काम की जरूरत
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Ayodhya Flag Hoisting Ceremony : पीएम मोदी 25 नवंबर को राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में होंगे शामिल, तैयारियां जोरों पर

Ayodhya Flag Hoisting Ceremony : पीएम मोदी 25 नवंबर को राम जन्मभूमि...

IND vs SA: सेनुरन मुथुसामी ने जड़ा पहला टेस्ट शतक, मुश्किल में टीम इंडिया

IND vs SA: सेनुरन मुथुसामी ने जड़ा पहला टेस्ट शतक, मुश्किल में...

यूक्रेन के सहयोगियों का कहना, शांति के लिए अमेरिकी योजना को अतिरिक्त काम की जरूरत

यूक्रेन के सहयोगियों का कहना, शांति के लिए अमेरिकी योजना को अतिरिक्त...

श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की MBBS की पहली एडमिशन लिस्ट में 50 सीटों में 41 मुस्लिम छात्र, बीजेपी हुई फायर

श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की MBBS की पहली...

Breast Milk : मां के दूध में निकला कैंसर वाला जहर, बिहार के इन 6 जिलों के नौनिहालों की जान पर आफत

Breast Milk : मां के दूध में निकला कैंसर वाला जहर, बिहार...

Australian Open 2025: भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन, जापान के यूसी तनाका को फाइनल में हराया

Australian Open 2025: भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने जीता ऑस्ट्रेलियन...