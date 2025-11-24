  1. हिन्दी समाचार
  3. जन्मदिन से 15 दिन पहले हुआ बॉलीवुड के ही-मैन धमेंद्र का निधन, आठ दिसबंर को हो जाते 90 साल के

बॉलवुड में ही-मैन के नाम से फेमस अभिनेता धमेंद्र का सोमवार को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होने एक बजे में अपने घर में अंतिम सांस ली। अभिनेता की मौत के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर फैल गई है। बॉलीवुड के अभिनेता से लेकर डायरेक्टर तक उनको श्रदांजली दे रहे है। अभिनेता धमेंद्र को आठ दिसंबर को जन्मदिन था। अपने जन्मदिन के 15 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई।

By Satish Singh 
अभिनेता धमेंद्र का जन्म आठ दिसंबर 1935 में ब्रिटिश शासन काल में पंजाब के नसराली गांव में हुआ था। उनके पिता कृष्ण देओल और मां सतवंत कौर थी। अभिनेता धमेंद्र की पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से हुई थी। वहीं उन्होने दूसरी शादी 1980 में अभिनेत्री हेमा मालिनी से की थी। हेमा मालिनी इस समय उत्तर प्रदेश के मथुरा से भाजपा से सांसद है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कलां में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई की। उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। धमेंद्र ने 1952 में फगवाड़ा में मैट्रिक किया । धर्मेंद्र की पहली शादी फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले 1954 में 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हुई थी। इस शादी से उनके दो बेटे थे, सनी देओल और बॉबी देओल है। साथ ही दो बेटियां विजेता और अजीता है।

फिल्मों में आने के बाद की हेमा मालिनी से शादी

फिल्मों में प्रवेश करने के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की, जो उस समय विवाद का कारण बनी क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा थे। इस शादी के लिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी द्वारा इस्लाम धर्म अपनाने की अफवाहें फैलने लगीं। एक राजनीतिक अभियान के दौरान, जब अफवाहें फिर से फैलने लगीं, तो धर्मेंद्र ने दावा किया कि वह हिंदू है और परिवार आर्य समाजी है। उन्होंने और मालिनी ने 1970 के दशक की शुरुआत में शोले सहित कई फिल्मों में साथ काम किया। इस जोड़े की दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल है।

15वीं लोकसभा के सदस्थ थे धमेंद्र, 2012 में मिला था पद्म भूषण

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले अभिनेता धमेंद्र ने एक तरफ जहां फिल्मों में अपना सिक्का जमा रखा था। वहीं दूसरी तरफ उन्होने राजनीति में भी उनकी मजबूत पकड़ थी। वह भारत की 15 वीं लोकसभा के सदस्य थे। पंजाब में पैदा होने के बाद भी वह राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और बड़े अंतर से चुनाव जीता था। 2012 में उन्हें भारत सरकार ने भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था।

 

 

 

