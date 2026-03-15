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Akasa Air Fuel Surcharge : पश्चिम एशिया में तनाव के बीच आकासा एयर से हवाई यात्रा हुआ महंगा, एयरलाइन ने लगाया फ्यूल सरचार्ज

देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी अकासा एयर लाइन से हवाई यात्रा करना अब यात्रियों के लिए महंगा होने वाला है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

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