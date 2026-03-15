Akasa Air Fuel Surcharge : पश्चिम एशिया में तनाव के बीच आकासा एयर से हवाई यात्रा हुआ महंगा, एयरलाइन ने लगाया फ्यूल सरचार्ज

देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी अकासा एयर लाइन से हवाई यात्रा करना अब यात्रियों के लिए महंगा होने वाला है।
आज यानी 15 मार्च से होने वाली बुकिंग पर यह अतिरिक्त शुल्क लागू हो गया है। आपको बता दें कि इससे पहले फ्यूल सरचार्ज लगाने का फैसला एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइन ले चुकी है, जिसके बाद अब अकासा एयर ने भी यह फैसला लिया है।
अकासा एयर के अनुसार, ATF यानी जेट फ्यूल की कीमतों (Jet fuel prices) में हाल ही में काफी बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tensions) के कारण हुई है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार (Global Energy Market) प्रभावित हुआ है। अकासा एयर के प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइन के कुल खर्च में फ्यूल का हिस्सा काफी बड़ा होता है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ने से पूरे एविएशन सेक्टर की लागत पर असर पड़ता है