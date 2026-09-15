  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. अखिलेश यादव और राहुल गांधी को साफ करना चाहिए कि वे समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं या वोट बैंक की राजनीति की बीमारी से ग्रस्त रहेंगे: केशव मौर्य

अखिलेश यादव और राहुल गांधी को साफ करना चाहिए कि वे समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं या वोट बैंक की राजनीति की बीमारी से ग्रस्त रहेंगे: केशव मौर्य

केशव मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भागीरथी प्रयासों से राष्ट्रहित के संकल्पों को एक-एक कर साकार कर रहे हैं। मसलन, अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 को हटाना, जो 2014 के पहले केवल सपने थे। नक्सल-मुक्त भारत केवल कल्पना की बात थी। पशुपति से तिरुपति तक लाल गलियारा बनाने का मंसूबा पालने वाले वामपंथियों के लिए यह दिवास्वप्न ही रह गया और मोदी सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति के कारण इस गलियारे में अब 'वंदे मातरम्' का जयकारा हो रहा है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, समान नागरिक संहिता की चर्चा मात्र से कांग्रेस समे पूरा विपक्ष लाल पीला होने लगता है। संविधान की नज़र में हर नागरिक अगर एक समान है, तो फिर समान नागरिक संहिता (UCC) किसी एक दल का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का विषय है।

पढ़ें :- नीले जींस-टीसर्ट में यूपी के कैंपस में उतरी सपा: 6 महीने में ही आएगी रिकॉर्ड-तोड़ भ​र्ती! क्या है छात्र सभा का प्लान

केशव मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भागीरथी प्रयासों से राष्ट्रहित के संकल्पों को एक-एक कर साकार कर रहे हैं। मसलन, अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 को हटाना, जो 2014 के पहले केवल सपने थे। नक्सल-मुक्त भारत केवल कल्पना की बात थी। पशुपति से तिरुपति तक लाल गलियारा बनाने का मंसूबा पालने वाले वामपंथियों के लिए यह दिवास्वप्न ही रह गया और मोदी सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति के कारण इस गलियारे में अब ‘वंदे मातरम्’ का जयकारा हो रहा है।

पढ़ें :- मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया : राहुल गांधी

उन्होंने आगे लिखा, अब बात समान नागरिक संहिता की है, जिसकी चर्चा मात्र से कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष ‘लाल-पीला’ होने लगता है। संविधान की नज़र में हर नागरिक अगर एक समान है, तो फिर समान नागरिक संहिता (UCC) किसी एक दल का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का विषय है। इसका उद्देश्य किसी का तुष्टिकरण नहीं, बल्कि सभी का विकास और सबको न्याय देना है।

कथित वोट बैंक की राजनीति करने वालों के सिवा और किसी को यूसीसी से परेशानी नहीं होनी चाहिए। सपा बहादुर अखिलेश यादव और कांग्रेस के हरफ़नमौला नेता राहुल गांधी को साफ करना चाहिए कि वे समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं या परंपरागत तरीक़े से वोट बैंक की राजनीति की बीमारी से ग्रस्त रहेंगे।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा हुआ मंजूर, विधानसभा चुनाव में इस सीट से लड़ सकती हैं चुनाव

IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा हुआ मंजूर, विधानसभा चुनाव में इस सीट...

नीले जींस-टीसर्ट में यूपी के कैंपस में उतरी सपा: 6 महीने में ही आएगी रिकॉर्ड-तोड़ भ​र्ती! क्या है छात्र सभा का प्लान

नीले जींस-टीसर्ट में यूपी के कैंपस में उतरी सपा: 6 महीने में...

अखिलेश यादव और राहुल गांधी को साफ करना चाहिए कि वे समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं या वोट बैंक की राजनीति की बीमारी से ग्रस्त रहेंगे: केशव मौर्य

अखिलेश यादव और राहुल गांधी को साफ करना चाहिए कि वे समान...

लखनऊ :बीजेपी से नाराजगी के बीच माता प्रसाद से मिले संजय निषाद, क्या बदलेंगे पाला?

लखनऊ :बीजेपी से नाराजगी के बीच माता प्रसाद से मिले संजय निषाद,...

भाजपा सरकार में किसानों को कभी नहीं मिल पाया समय पर खाद-बीज, 10 वर्षों से किसानों को दे रहे धोखा: अखिलेश यादव

भाजपा सरकार में किसानों को कभी नहीं मिल पाया समय पर खाद-बीज,...

82 करोड़ के चिकित्सा उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार: राज्यसभा सांसद ने CM को लिखा पत्र, भारी लूट की जताई आशंका

82 करोड़ के चिकित्सा उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार: राज्यसभा सांसद ने...