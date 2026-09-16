लखनऊ में युवती को टक्कर मारने वाले आरोपी शाहनवाज को पुलिस ने दबोचा, देखिए वीडियो

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी (VVIP) इलाके गोमतीनगर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां आपसी विवाद के बाद एक कार सवार युवक ने एक युवती को टक्कर मार दी। आरोप है कि टक्कर मारने के बाद युवक ने युवती को कार की बोनट पर काफी दूर तक घसीटा। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी (VVIP) इलाके गोमतीनगर (Gomti Nagar) से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां आपसी विवाद के बाद एक कार सवार युवक ने एक युवती को टक्कर मार दी। आरोप है कि टक्कर मारने के बाद युवक ने युवती को कार की बोनट पर काफी दूर तक घसीटा। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने मामले को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। युवती की शिकायत के आधार पर गोमतीनगर विस्तार थाने (Gomti Nagar Extension Police Station) में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क हिट एंड रन मामले में आरोपी शाहनवाज को गिरफ्तार किया गया#Lucknow https://t.co/IhW9Pbzqpj pic.twitter.com/dQbnY7cNb6
— Abhishek Dwivedi /अभिषेक द्विवेदी 🇮🇳 (@Dubeyjilive) September 16, 2026
युवक और युवती पहले से एक-दूसरे को हैं जानते
मामले में आरोपी युवक की पहचान शाहनवाज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शाहनवाज और युवती एक-दूसरे को पहले से जानते हैं। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी ने कार से युवती को टक्कर मार दी। इसके बाद युवती कार की बोनट पर जा गिरी और आरोपी उसे काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया।
इस बात पर हुआ था विवाद
युवती का आरोप है कि अन्य युवतियों के साथ संबंध को लेकर विरोध करने पर शहनवाज और दानिश ने उससे विवाद और गाली-गलौज की। इसके बाद दोनों कार लेकर जाने लगे। युवती ने कार रोकने का प्रयास किया तो आरोप है कि शहनवाज ने उसे कार से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। पुलिस वाहन नंबर के आधार पर शहनवाज अली को पकड़ लिया। दानिश की तलाश कर रही है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शुरू की कानूनी कार्रवाई
फिलहाल आरोपी शाहनवाज पुलिस की गिरफ्त में है। युवती की शिकायत और उपलब्ध सबूतों के आधार पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में हुई इस घटना ने एक बार फिर सड़क पर हुए विवाद के गंभीर रूप लेने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस इस पूरे मामले को हिट एंड रन केस से जोड़ कर देख रही है। पुलिस के अनुसार मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।