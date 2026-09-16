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Viral Video: जनेश्वर मिश्र के पास शाहनवाज ने युवती पर की कार चढ़ाने की कोशिश, बचने के लिए बोनट पर लटकी रही, देखिए वायरल वीडियो

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक युवती पर कार चढ़ाने की कोशिश की गयी है। वायरल वीडियो गोमतीनगर क्षेत्र के जनेश्वर मिश्र पार्क के पास का बताया जा रहा है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Viral Video:  उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक युवती पर कार चढ़ाने की कोशिश की गयी है। वायरल वीडियो गोमतीनगर क्षेत्र के जनेश्वर मिश्र पार्क के पास का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि, युवती कार की बोनट पर टंगी हुई है और कार चलाक गाड़ी चला रहा है।

पढ़ें :- लखनऊ में युवती को टक्कर मारने वाले आरोपी शाहनवाज को पुलिस ने दबोचा, देखिए वीडियो

इस दौरान आरोपी ने युवती को कार से कुचलने की कोशिश भी की, जो वीडियो में साफ दिख रहा है। शुरूआती जांच में आरोपी की पहचान शाहनवाज नाम से हुई है। आरोपी और युवती आपस में परिचित बताए जा रहे हैं। हालांकि, पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही आरोपी शाहनवाज की तलाश तेज कर दी है।

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