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अखिलेश यादव, बोले-उप्र में मंत्रियों के नाम के बाद, अब क्या उनके विभागों की ‘पर्ची’ भी ऊपर से आएगी?

योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) का विस्तार रविवार बीते 10 मई को हुआ था। ​इस विस्तार में छह नए मंत्रियों व दो को प्रमोशन दिया गया था, लेकिन छह दिन बाद भी नए मंत्रियों विभाग न ​आवंटित होने पर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)  ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट पर तंज कसा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) का विस्तार रविवार बीते 10 मई को हुआ था। ​इस विस्तार में छह नए मंत्रियों व दो को प्रमोशन दिया गया था, लेकिन छह दिन बाद भी नए मंत्रियों विभाग न ​आवंटित होने पर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)  ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि उप्र में मंत्रियों के नाम के बाद, अब क्या उनके विभागों की ‘पर्ची’ भी ऊपर से आएगी?

पढ़ें :- Video-बड़े पापा अखिलेश यादव का दुलार और नम आंखें..., श्मशान घाट पर छोटे भाई प्रतीक की बेटी को अपने हाथों से खिलाई चॉकलेट

उन्होंने कहा कि मंत्रालयों के बंटवारे की देरी की असली वजह सिर्फ़ ये है कि मंत्रालय-विभाग की ‘कमीशन-कमाई’ के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। दीर्घ प्रतीक्षा के बाद जो नये मंत्री बने हैं वो बेचारे तो बस दर्शक दीर्घा में बैठकर, गेंद को इधर-उधर आते-जाते देख रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन बाक़ी सब मंत्रियों को ‘डब्बा’ कर देता है।

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि उप्र की जनता ने ठाना है कि नये मंत्रियों को जो भी मंत्रालय-विभाग मिलेगा, उस पर पूरी तरह से निगाह-निगरानी रखी जाएगी, जिससे ये नये-नवेले मंत्रीगण अपने ख़जाने न भर सकें। इस बात के लिए काग़ज़ी प्रमाण के साथ-साथ और भी आडियो-वीडियो सबूत इकट्ठे किये जाएंगे और इन भाजपाइयों की कलई खोली जाएगी। अब जनता ही भाजपाई लोगों को अपने टैक्स के पैसों की लूट करने से रोकेगी क्योंकि भ्रष्टाचार रोकने के बाक़ी सारे विभाग तो भ्रष्ट भाजपा ने बर्बाद कर ही दिये हैं। जनता को लगता है अब सोशल मीडिया और सिटिज़न जर्नलिज्म के माध्यम से ही उनको न्याय मिल सकता है।

श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जानती है कि ये आख़िरी बार है जब वो सत्ता में है, इसीलिए ये भाजपाई दसों हाथों से पैसा बटोरना चाहते हैं। जागरूक जनता अब इन भाजपाइयों को उनके गंदे मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी।

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