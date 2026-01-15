  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. पूर्व पंचायत सदस्य की हत्या पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, कहा-दूसरे मामलों में सीधे होती है एनकाउंटर की कार्रवाई

पूर्व पंचायत सदस्य की हत्या पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, कहा-दूसरे मामलों में सीधे होती है एनकाउंटर की कार्रवाई

बहराइच जिले के पयागपुर कोट बाजार के कटहरी बाग निवासी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जगदेव यादव की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गयी थी। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य की हत्या के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल करने में जुटी है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सरकार को घेरा है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। बहराइच जिले के पयागपुर कोट बाजार के कटहरी बाग निवासी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जगदेव यादव की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गयी थी। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य की हत्या के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल करने में जुटी है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सरकार को घेरा है।

पढ़ें :- अपने बूथ पर काम करें, 2027 में कोई चूक नहीं होनी चाहिए...प्रदेशभर से आए कार्यकर्ताओं से बोले अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि, बहराइच में सत्ता सजातीयों द्वारा PDA समाज के पूर्व पंचायत सदस्य की हत्या होने पर अज्ञात के विरुध्द अभियोग पंजीकृत किया जाता है, जबकि इसके विपरीत दूसरों के मामलों में सीधे एनकाउंटरी कार्रवाई हो जाती है, बुलडोज़र बुलेट ट्रेन की स्पीड से पहुँच जाता है। ये भेदभावी, दोषपूर्ण रवैया ही भाजपा को तैलीय फिसलन वाले पूर्ण पतन की ओर ले जा रहा है। पीडीए मिलकर भाजपा को हराएगा और हमेशा के लिए हटाएगा! अबकी भाजपा जाएगी, फिर कभी नहीं आएगी।

पढ़ें :- चीन से आयात का विरोध कर रहे थे, यहां तो साक्षात स्वागत कर रहे हैं...भाजपा सरकार पर बरसे अखिलेश यादव

बता दें कि, मंगलवार की रात लगभग 8 बजे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जगदेव यादव खेत की रखवाली करने के लिए घर से निकले थे। देर रात वो घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। उनके बड़े पुत्र एवं सभासद विष्णु यादव ने पिता के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया लेकिन बात नहीं हो पाई। इसके कुछ देर बाद फोन बंद हो गया। इसके बाद परिजन खेत में पहुंचे तो जगदेव यादव लहूलुहान हालत में पड़े थे। आनन-फानन में परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सोनौली में श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस:भव्य धार्मिक उत्सव की तैयारियां चरम पर

सोनौली में श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस:भव्य धार्मिक उत्सव...

मकर संक्रांति पर नौतनवा में ‘समरसता खिचड़ी सहभोज’,गांधी चौक व अटल चौक पर उमड़ा जनसैलाब

मकर संक्रांति पर नौतनवा में ‘समरसता खिचड़ी सहभोज’,गांधी चौक व अटल चौक...

पूर्व पंचायत सदस्य की हत्या पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, कहा-दूसरे मामलों में सीधे होती है एनकाउंटर की कार्रवाई

पूर्व पंचायत सदस्य की हत्या पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा,...

महराजगंज: सागर विश्वकर्मा बने विश्वकर्मा आर्मी के जिला महामंत्री

महराजगंज: सागर विश्वकर्मा बने विश्वकर्मा आर्मी के जिला महामंत्री

मायावती के जन्मदिन के मौके पर टला बड़ा हादसा,अचानक शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा पर उठे सवाल?

मायावती के जन्मदिन के मौके पर टला बड़ा हादसा,अचानक शॉर्ट सर्किट से...

Mayawati 70th Birthday : मायावती बोलीं- बसपा ने सभी जातियों और धर्मों का किया सम्मान, ब्राह्मण किसी का चोखा-बाटी न खायें, हम देंगे सम्मान

Mayawati 70th Birthday : मायावती बोलीं- बसपा ने सभी जातियों और धर्मों...