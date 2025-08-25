अखिलेश यादव, बोले-ये सरकार स्कूल नहीं, शराब की दुकानें ज्यादा खोल रही है, माफिया सब बीजेपी में हैं

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल (MLA Pooja Pal) की चिट्ठियों को लेकर पत्रकारों से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आप लोग हमारी मदद करो। उन्होंने कहा कि पूजा पाल (Pooja Pal)की ये चिट्ठी कौन लिखवा रहा है? कोई डिप्टी सीएम है या कोई बंसल हैं? उन्होंने आगे कहा कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिले उसके बाद उसकी जान को खतरा है। तो एक पाल समाज की बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष जी परिवार से मिलकर न्याय दिलाना चाहते थे। हमें उम्मीद है कि पाल समाज को न्याय मिलेगा।

गायत्री प्रजापति के परिवार पर बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि जब वोट की जरूरत थी, तब मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ मतदान कर दीजिए। आपके सभी केस वापस हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें उस परिवार से कोई नाराजगी नहीं है। इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी पीडीए समाज के लोग हैं। आज भी प्रजापति जी जेल ने बाहर नहीं हो पाए। आजम खान पर झूठा मुकदमा लगा है। उन्हें न्याय मिलेगा। रमाकांत यादव को जेल भेजा। कानपुर से विधायक को जेल भेज दिया।

अखिलेश गुंडाराज पर क्या बोले?

गुंडाराज के खिलाफ कार्रवाई के मामले में अखिलेश ने कहा कि प्रतापगढ़ में माफिया पकड़ा गया। उस पर कारवाई नहीं हुई। माफिया सब बीजेपी में हैं। हर क्षेत्र के माफिया बीजेपी में हैं। मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने केस वापस लिए। सब माफिया उसी पार्टी में हैं। कोई बहुत खासमखास बीजेपी का है, जो पकड़ा गया। छोटे अफसरों पर कार्रवाई हो रही है। इस सरकार से सिर्फ गरीब लड़ सकता है। वो गाड़ी नहीं पलटाई थी, अपनी सरकार पलटने से बचाई थी। सेटेलाइट से सब देख सकते हैं। कानपुर का मामला है। किसी पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। लगता है अमेरिका ने तेल वापस ले लिया, टैरिफ लग गया है। स्कूल बंद होने पर उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें ज्यादा खुल रही हैं। सरकार चाहती है कि सब लोग पिएं, पढ़ाई कोई न करे। 27 हजार प्राइमरी स्कूल बंद पड़े हैं।

पीडीए के लोग बीजेपी से सरकार छीन लेंगे

अखिलेश ने कहा कि इस बार पीडीए के लोग इनकी सरकार छीन लेंगे। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, उनसे कौन गिरता है? याद करिए ईडी किसने बनाया था? ईडी बनाने वाले जेल गए। यूपी के सीएम ने अपने केस वापस लिए। डिप्टी सीएम के केस भी वापस लिए। शाहजहांपुर में जलालाबाद का नाम बदलने पर उन्होंने कहा कि पूरी बीजेपी दुखी है, जो बीजेपी का सदस्य नहीं था। मुख्यमंत्री बन गया। ये सरकार ऐसी है, श्रेय छीन लेती है।

एक झूठ छिपाने के लिए बोले जा रहे हैं सौ झूठ

अखिलेश ने कहा कि एक झूठ छिपाने के लिए सौ झूठ बोले जा रहे हैं। उसी जिले में बीजेपी की विधायिका ने अपने बूथ पर फर्जी वोट बनवा रखे थे। गोसाईगंज के टाउन एरिया के चुनाव में हजारों नकली आधार कार्ड बनाए थे। बीजेपी किसी की सगी नहीं है। बीजेपी जिससे काम ले लेती है फिर निकाल बाहर करती है। मंत्री जी उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने गलत वोट बनाए। देखना है किस अधिकारी पर कार्रवाई होती है। एसडीएम, एडीएम या डीएम देखें किस पर कार्रवाई कराते हैं।

बीजेपी को एस्ट्रोनॉमी नहीं एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा

बीजेपी कहती है कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान जी अंतरिक्ष में गए थे। हम तो मानते हैं कि सभी भगवान अंतरिक्ष में रहते हैं। ये एस्ट्रोनॉमी पर नहीं एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा करते हैं। सैद्धांतिक यही है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। सभी रीजनल पार्टियां सब मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना चाहती हैं। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि खाद कहीं नहीं मिल रही है। खाद बोरी में चोरी हो रही है। बोरी की चोरी कई वर्षों से हो रही है। बाढ़ में नुकसान की भरपाई भी नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री कमाल के हैं। हेलिकॉप्टर से मक्का देखने गए थे। शुभांशु शुक्ला से मुलाकात पर कहा कि उनसे समय लेकर मिलेंगे। अंतरिक्ष की बहुत बात पूछनी है।