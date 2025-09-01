‘वोट अधिकार यात्रा’ में अखिलेश यादव की हालत ‘न तीन में न तेरह में’ जैसी ही रही: केशव मौर्य

लखनऊ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा जारी है। वोट अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर बड़े हमले बोल रहे हैं। साथ ही वोट चोरी का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, इनका बिहार में न कोई अतीत है और न ही कोई भविष्य है।

केशव मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बिहार में नितांत असफल ‘वोट अधिकार यात्रा’ में सपा बहादुर अखिलेश यादव की हालत ‘न तीन में न तेरह में’ जैसी ही रही। जिस पार्टी का बिहार की धरती पर न कोई अतीत है, न वर्तमान और न कोई भविष्य। उनका बिहार से संबंध केवल लालू प्रसाद यादव के परिवार से नातेदारी तक सीमित है। बिहार की जनता इनकी ख़ातिरदारी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। इसकी बानगी आने वाले चुनाव में मिलेगी।

बिहार में नितांत असफल ‘वोट अधिकार यात्रा’ में सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव की हालत 'न तीन में न तेरह में' जैसी ही रही। जिस पार्टी का बिहार की धरती पर न कोई अतीत है, न वर्तमान और न कोई भविष्य। उनका बिहार से संबंध केवल श्री लालू प्रसाद यादव के परिवार से नातेदारी तक सीमित है। बिहार… — Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) September 1, 2025

बता दें कि, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। इस यात्रा के जरिए विपक्ष के ये नेता सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि, इस मुद्दे का बिहार चुनाव में कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा।