Video: जाम से बचने के लिए मुंह छुपाये मेट्रो में सफर करते दिखे अक्षय कुमार

मुंबई : बॉलीवुड में ‘खिलाड़ी’ के नाम से मशहूर अक्षय कुमार हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। हर साल किसी भी अन्य अभिनेता की तुलना में अधिक फ़िल्में रिलीज़ होती हैं। इससे अक्षय के फैंस खुश हैं. इसके अलावा अक्षय की पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में है। वह अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और दोनों बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आते हैं। अब अक्षय एक अलग वजह से सुर्खियों में हैं।

दरअसल, अक्षय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में अक्षय को मुंबई में मेट्रो में चढ़ते देखा जा सकता है। अक्षय ने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है. अक्षय अपनी असली पहचान छुपाने के लिए मास्क पहनते हैं। लेकिन फिर भी अक्षय छुप नहीं सके. कुछ देर बाद मेट्रो में बैठे लोगों की नजर उस पर पड़ी.

The super humble and down to earth Akshay Paaji using the Mumbai metro to travel for work! 😍#AkshayKumar pic.twitter.com/5GdhHzSkvc

— Ramesh Bala (@rameshlaus) January 11, 2024