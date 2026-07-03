दर्शको ने दिया अल्फा को मिला-जुला रिव्यू, शरवरी की एक्टिंग ने बटोरी आलिया से ज्यादा तारीफ, कहानी ने किया निराश

Bollywood updates: आलिया भट्ट की बहुप्रतीक्षित स्पाई एक्शन फिल्म ‘अल्फा’ आखिरकार सिनेमाघरों में आज रिलीज हो गई है। फिल्म में आलिया भट्ट, शरवरी वाघ और बॉबी देओल अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। हालांकि रिलीज के पहले दिन सोशल मीडिया पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली देखने को मिली हैं।

शरवरी की एक्टिंग ने बटोरी ज्यादा तारीफ

फिल्म को प्रमोशन के दौरान आलिया भट्ट की प्रमुख फिल्म के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन दर्शकों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि शरवरी वाघ ने अपने प्रदर्शन से ज्यादा प्रभावित किया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने शरवरी की स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय की सराहना की है। कुछ दर्शकों का कहना है कि फिल्म में शरवरी का किरदार आलिया से ज्यादा प्रभावशाली नजर आता है।

फिल्म में ऋतिक रोशन का कैमियो भी शामिल है

फिल्म में अभिनेता ऋतिक रोशन का कैमियो भी शामिल है। हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ दर्शकों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका विशेष किरदार उम्मीद के मुताबिक प्रभाव नहीं छोड़ पाया। कई लोगों का मानना है कि इस कैमियो को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता था।

‘अल्फा’ के एक्शन दृश्यों की जहां कुछ दर्शकों ने तारीफ की है, वहीं फिल्म की कहानी को लेकर कई लोगों ने निराशा जताई है। सोशल मीडिया पर सामने आई प्रतिक्रियाओं के अनुसार फिल्म की कहानी काफी हद तक अनुमानित लगती है और इसमें ऐसे मोड़ कम हैं, जो दर्शकों को चौंका सकें। कुछ दर्शकों ने विजुअल इफेक्ट्स और कुछ दृश्यों की प्रस्तुति पर भी सवाल उठाए हैं।

#Alpha – MOVIE REVIEW ⭐⭐/5 Alpha is a film that has some strong moments, but an average story holds it back. The biggest strength of the film is . His screen presence is powerful, and every time he appears on screen, he adds intensity to the film. Even with limited scenes, he… pic.twitter.com/Lpo7KI5Vg1 — Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) July 3, 2026

क्या है फिल्म की कहानी

शिव रवैल के निर्देशन में बनी अल्फा की कहानी दो जासूसों के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में आलिया भट्ट ने सीता नाम की एक एजेंट का किरदार निभाया है, जबकि शरवरी वाघ भी एक महत्वपूर्ण मिशन का हिस्सा हैं। कहानी में सीता का अपने पिता, जिनका किरदार बॉबी देओल ने निभाया है, के साथ संघर्ष दिखाया गया है। फिल्म का मुख्य मोड़ इसी पारिवारिक टकराव और उसके पीछे की वजहों पर आधारित है। फिलहाल, फिल्म को लेकर दर्शकों की राय बंटी हुई नजर आ रही है। जहां कुछ लोग इसके एक्शन और कलाकारों के अभिनय की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई दर्शक इसकी कहानी और प्रस्तुति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं।