‘देश भर में आयोजित की जा रही Run For Unity में आप सभी भाग लें…’ PM मोदी ने मन की बात में देशवासियों से की अपील

'Mann Ki Baat' 127th episode: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 127वें एपिसोड में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने छठ का महापर्व, अम्बिकापुर में प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल और Run For Unity समेत कई विषयों पर चर्चा की। आइये मन की बात कार्यक्रम के महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर एक नजर डाल लेते हैं-

By Abhimanyu 
पढ़ें :- लखनऊ में छठ महापर्व पर्व पर सार्वजनिक अवकाश, सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद

मन की बात के 127वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “इन दिनों पूरा देश उत्सव के माहौल में डूबा हुआ है। कुछ दिन पहले हम सभी ने दिवाली मनाई और अब बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा में व्यस्त हैं। घरों में ठेकुआ बन रहा है, घाट सज रहे हैं और बाज़ारों में रौनक है। हर जगह भक्ति, स्नेह और परंपरा का संगम देखने को मिल रहा है।” उन्होंने कहा, “छठ महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। समाज का हर वर्ग छठ घाटों पर एक साथ आता है। यह नज़ारा भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप कहीं भी हों; देश में हों या दुनिया के किसी भी कोने में… अगर आपको अवसर मिले, तो छठ पर्व में अवश्य भाग लें। मैं छठी मैया को नमन करता हूं। मैं सभी देशवासियों को, विशेष रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को, छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में काफ़ी उत्साह है। इस बार त्योहारों के दौरान कुछ और भी सुखद रहा। बाज़ारों में स्वदेशी सामानों की ख़रीदारी काफ़ी बढ़ गई है। लोगों ने मुझे जो संदेश भेजे हैं, उनमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस बार कौन-कौन से स्वदेशी उत्पाद ख़रीदे हैं।” उन्होंने कहा, “मैंने देशवासियों और हमारे सुरक्षा बलों से भारतीय नस्ल के कुत्तों को पालने का आग्रह किया था, क्योंकि वे हमारे वातावरण और परिस्थितियों के साथ आसानी से ढल जाते हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं। बीएसएफ का राष्ट्रीय कुत्ता प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर के टेकनपुर में स्थित है। यहाँ उत्तर प्रदेश के रामपुर हाउंड और कर्नाटक व महाराष्ट्र के मुधोल हाउंड पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस केंद्र में प्रशिक्षक तकनीक और नवाचार की मदद से कुत्तों को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित कर रहे हैं।”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मैं भी 31 अक्टूबर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। यह लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती है। हर साल इस अवसर पर गुजरात के एकता नगर स्थित ‘स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी’ के पास विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। एकता दिवस परेड भी वहीं होती है, और इस परेड में भारतीय कुत्तों की क्षमता का एक बार फिर प्रदर्शन होगा। अगर आपको भी मौका मिले, तो इसे ज़रूर देखें।” उन्होंने कहा, “मेरे प्यारे देशवासियो, सरदार पटेल की 150वीं जयंती पूरे देश के लिए एक विशेष अवसर है। सरदार पटेल आधुनिक काल में राष्ट्र के महानतम व्यक्तित्वों में से एक थे। उनके विशाल व्यक्तित्व में अनेक गुण समाहित थे।”

मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “साथियों, सरदार पटेल ने भारत के नौकरशाही ढांचे की भी मज़बूत नींव रखी। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अद्वितीय प्रयास किए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती पर, देश भर में आयोजित की जा रही Run For Unity में आप सभी भाग लें, और सिर्फ़ अकेले नहीं, बल्कि दूसरों के साथ भी भाग लें।” उन्होंने कहा, “साथियो, भारतीय कॉफ़ी पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय हो रही है। चाहे कर्नाटक का चिकमंगलूर, कुर्ग और हासन हो; तमिलनाडु का पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई का इलाका हो; कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर स्थित बिलिगिरी क्षेत्र हो; या फिर केरल का वायनाड, त्रावणकोर और मालाबार का इलाका हो – भारतीय कॉफ़ी की विविधता सचमुच अद्भुत है।”

