अल्लू अर्जुन के छोटे भाई Allu Sirish ने की सगाई, Engagement की फोटो वायरल

साउथ सुपरस्टार अल्लु अर्जुन के छोटे भाई अल्लू सिरीश (Allu Sirish) ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नयनिका के साथ सगाई कर ली है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल तेजी से हो रही हैं। जिसके बाद खबरें हैं कि तेलुगु फिल्मों के हीरो अल्लू सिरीश जल्द ही नयनिका के साथ शादी करने वाले हैं। जिनके साथ वो अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आइये जानते सुपरस्टार अल्लु अर्जुन के फैमली फंकशन में कौन कौन शामिल है।

एक-दूसरे को पहनाई अंगूठी

बता दें की सिरीश और नयनिका की सगाई की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गईं, जो पोस्ट होते ही वायरल हो गईं। इन तस्वीरों में अल्लू सिरीश और नयनिका अपने परिवारों, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के सामने एक-दूसरे को अंगूठियां पहनाते दिख रहे हैं। इसके बाद कपल बड़ों का आशीर्वाद लेते नजर आते हैं। अल्लू सिरीश और नयनिका ने सगाई की तस्वीरें शेयर करते हुए एक खूबसूरत कैप्शन दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘आखिरकार मैं अपनी जिंदगी के प्यार, नयनिका, से खुशी-खुशी सगाई कर रहा हूं!’ अपनी सगाई में अल्लू सिरीश ने जहां सफेद रंग की डिजाइनर शेरवानी पहनी है, वहीं नयनिका ने डार्क रेड कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है।

सगाई में शामिल हुईं ये हस्तियां

सिरीश और नयनिका की सगाई बीती रात 31 अक्टूबर को परिवार और रिश्तेदारों की मौजूदगी में हुई। इसके लिए हैदराबाद में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इनके सगाई में तेलुगु इंडस्ट्री की कई हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें मेगास्टार चिरंजीवी, उनकी पत्नी सुरेखा कोनिडेला, अल्लू अर्जुन, उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी, राम चरण और उपासना, स्नेहा रेड्डी, सईदुर्गा तेज, वरुण तेज और नागबाबू जैसे स्टार्स शामिल हैं.