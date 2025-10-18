अपने कमाए पैसों से…’ राश्मिका मंदना ने शेयर किया पहले धनतेरस किस्सा, इस शख्स को याद Emotional हुई एक्ट्रेस

टॉलीवुड एक्ट्रेस राश्मिका मंदना इन दिनों अपनी आगमी फिल्म ‘थामा’ के प्रमोशन में बिजी है। इस फिल्म में रश्मिका एक्टर आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नजर आने वाली है। कुछ दिनों पहले ही रश्मिका की सगाई की खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया था। वहीं, अब रश्मिका मंदाना ने अपने किस्से को लेकर चर्चा में हैं, उनका ये किस्सा उनके पहले धनतेरस के त्योहार से जुड़ा है। जिसे सुनते हुए रश्मिका भाउक हो गयी। आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कुछ कहा है।
टॉलीवुड एक्ट्रेस राश्मिका मंदना इन दिनों अपनी आगमी फिल्म ‘थामा’ के प्रमोशन में बिजी है। इस फिल्म में रश्मिका एक्टर आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नजर आने वाली है। कुछ दिनों पहले ही रश्मिका की सगाई की खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया था. वहीं, अब रश्मिका मंदाना ने अपने किस्से को लेकर चर्चा में हैं, उनका ये किस्सा उनके पहले धनतेरस के त्योहार से जुड़ा है। जिसे सुनते हुए रश्मिका भाउक हो गयी। आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कुछ कहा है।
दोनों के लिए गर्व का पल
आज पूरे भारत में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर ‘थामा’ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अपनी पहली धनतेरस खरीदारी के बारे में बताया है. रश्मिका मंदाना ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि जब उनकी पहली और दूसरी फिल्म के तुरंत बाद वे अच्छा पैसा कमाने लगी थीं, उस दौरान धनतेरस पर उन्होंने पहली बार अपने पैसों से कुछ बड़ा खरीदा था। ये रश्मिका और उनके माता-पिता दोनों के लिए गर्व का पल था।
खास शख्स को दिया गिफ्ट
पढ़ें :- Mahesh Babu film: प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की SSMB29 को मिला नाम! इस महीने में आयेगा TeaserView this post on Instagram
रश्मिका मंदाना ने बताया कि उन्होंने अपने पहले धनतेरस पर अपने पैसों से अपनी मां के लिए एक चेन और पेंडेंट खरीदा था। उन्होंने कहा कि यह खरीद पैसों को लेकर नहीं थी, बल्कि अपनी मां को अपने कमाए पैसों से कुछ खास देने और यादगार गिफ्ट देने की बात थी. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने अपनी मां के साथ अपने बॉन्ड के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि उनके दिल में अपनी मां के लिए एक खास जगह है. इसी के साथ रश्मिका ने बताया कि कॉलेज में उनकी मां ने उन्हें झुमके गिफ्ट किए थे, जो उन्हें बहुत पसंद हैं.
कब रिलीज होगी फिल्म?
बता दें कि रश्मिका मंदाना जल्द ही आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म ‘थामा’ में नजर आने वाली है. हाल ही में तीनों स्टार्स मूवी के प्रमोशन के लिए ‘बिग बॉस 19’ के सेट पर पहुंचे। उन्होंने सलमान खान और बाकी घरवालों के साथ खूब मस्ती की. फिल्म ‘थामा’ दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.