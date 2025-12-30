रश्मिका और विजय देवरकोंडा उदयपुर में करेंगे शादी! सामने आ गई वेडिंग डेट

  1. हिन्दी समाचार
तमिल इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मिका और विजय देवरकोंडा अक्सर ही चर्चा में बने रहते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि कपल ने कभी भी इसको लेकर कंफर्म नहीं किया. लेकिन उन्हें कई बार डिनर डेट, छुट्टियों पर एक साथ देखा गया है. वहीँ अब कपल की शादी  की डेट सामने आ गयी है.

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

इस दिन उदयपुर में शादी करेंगे विजय और रश्मिका

एक प्रिंट मीडिया को किसी करीबी सूत्र ने रश्मिका और विजय की शादी की जानकारी शेयर की है. रश्मिका और विजय की शादी 26 फरवरी 2026 को उदयपुर के एक महल में होने वाली है. कपल ने एक हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी को बुक किया है.जानकारी के मुताबिक कपल ने अपनी सगाई की तरह शादी को भी काफी निजी रखने का प्लान किया है. उनकी शादी में सिर्फ करीबी परिवार के लोग और कुछ दोस्त शामिल होंगे.

अक्टूबर में आई थी सगाई की खबरें

बता दें कि अक्टूबर 2025 में भी कपल की सगाई की खबरें सामने आईं थी. हालांकि विजय की टीम एचटी ने इससे साफ इनकार किया था. हालांकि रश्मिका की फिल्म द गर्लफ्रेंड के एक कार्यक्रम के दौरान एक्ट्रेस विजय की जमकर तारीफ करती हुई नजर आईं थी और वहीं विजय ने भी सभी के सामने उनके हाथ पर किस किया था. इस मोमेंट को लोगों ने खूब पसंद किया था.

इन फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं विजय और रश्मिका

बता दें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने पहली बार साल 2018 में आई फिल्म गीता गोविंदम में साथ काम किया था. उसके बाद दोनों को डियर कॉमरेड में देखा गया था जिसके बाद शादी को लेकर अफवाह उड़ने लगी.

 

