रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड की विजय देवरकोंडा ने की तारीफ

मुंबई। हाल ही में एक कार्यक्रम में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक-दूसरे की जमकर तारीफ की। रश्मिका की द गर्लफ्रेंड की सफलता के जश्न में एक-दूसरे का आभार व्यक्त किया। रश्मिका ने अपने डियर कॉमरेड सह-कलाकार को विजू कहकर संबोधित किया और फिल्म का हिस्सा बनने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आप शुरू से ही इस फिल्म का हिस्सा रहे हैं। आप भी इसकी सफलता का हिस्सा हैं। आप व्यक्तिगत रूप से इस पूरे सफर का हिस्सा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हर किसी के जीवन में एक विजय देवरकोंडा हो।

किंगडम स्टार विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना के काम और सफर की भी सराहना की। विजय देवरकोंडा ने कहा कि रश्मिका अपने करियर के चरम पर है। विजय ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि द गर्लफ्रेंड फिल्म देखने इतने लोग आएंगे। उन्होने कहा कि रूसी मुझे तुम्हारे सफर पर, तुम जो कुछ भी बन गई हो, और तुम जिस तरह की महिला हो, उस पर बहुत गर्व है। एक वीडियो में विजय और रश्मिका एक प्यारा सा पल साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय जो समारोह में अन्य मेहमानों के साथ बातचीत करते देखे गए। विजय ने रश्मिका का हाथ चूमकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे उनके प्रशंसक बेहद खुश हुए। एक-दूसरे के प्रति स्नेह का यह दुर्लभ सार्वजनिक प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने कथित तौर पर सगाई कर ली है। सूत्रों के अनुसार डियर कॉमरेड के सितारों ने एक निजी समारोह में सगाई की, जिसमें दोनों परिवार शामिल हुए। हालांकि विजय और रश्मिका की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोनों में से किसी ने भी समारोह की कोई तस्वीर साझा नहीं की है। सूत्रों के अनुसार सगाई समारोह तीन अक्टूबर को विजय देवरकोंडा के हैदराबाद स्थित आवास पर हुआ। शादी फरवरी 2026 में होने वाली है।