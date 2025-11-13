  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड की विजय देवरकोंडा ने की तारीफ

रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड की विजय देवरकोंडा ने की तारीफ

हाल ही में एक कार्यक्रम में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक-दूसरे की जमकर तारीफ की। रश्मिका की द गर्लफ्रेंड की सफलता के जश्न में एक-दूसरे का आभार व्यक्त किया। रश्मिका ने अपने डियर कॉमरेड सह-कलाकार को विजू कहकर संबोधित किया और फिल्म का हिस्सा बनने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आप शुरू से ही इस फिल्म का हिस्सा रहे हैं। आप भी इसकी सफलता का हिस्सा हैं।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। हाल ही में एक कार्यक्रम में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक-दूसरे की जमकर तारीफ की। रश्मिका की द गर्लफ्रेंड की सफलता के जश्न में एक-दूसरे का आभार व्यक्त किया। रश्मिका ने अपने डियर कॉमरेड सह-कलाकार को विजू कहकर संबोधित किया और फिल्म का हिस्सा बनने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आप शुरू से ही इस फिल्म का हिस्सा रहे हैं। आप भी इसकी सफलता का हिस्सा हैं। आप व्यक्तिगत रूप से इस पूरे सफर का हिस्सा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हर किसी के जीवन में एक विजय देवरकोंडा हो।

पढ़ें :- दिल्ली आतंकी हमला मामले में मोदी सरकार मजबूत स्टैंड ले, हम उनके साथ खड़े हैं : पवन खेड़ा

किंगडम स्टार विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना के काम और सफर की भी सराहना की। विजय देवरकोंडा ने कहा कि रश्मिका अपने करियर के चरम पर है। विजय ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि द गर्लफ्रेंड फिल्म देखने इतने लोग आएंगे। उन्होने कहा कि रूसी मुझे तुम्हारे सफर पर, तुम जो कुछ भी बन गई हो, और तुम जिस तरह की महिला हो, उस पर बहुत गर्व है। एक वीडियो में विजय और रश्मिका एक प्यारा सा पल साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय जो समारोह में अन्य मेहमानों के साथ बातचीत करते देखे गए। विजय ने रश्मिका का हाथ चूमकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे उनके प्रशंसक बेहद खुश हुए। एक-दूसरे के प्रति स्नेह का यह दुर्लभ सार्वजनिक प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने कथित तौर पर सगाई कर ली है। सूत्रों के अनुसार डियर कॉमरेड के सितारों ने एक निजी समारोह में सगाई की, जिसमें दोनों परिवार शामिल हुए। हालांकि विजय और रश्मिका की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोनों में से किसी ने भी समारोह की कोई तस्वीर साझा नहीं की है। सूत्रों के अनुसार सगाई समारोह तीन अक्टूबर को विजय देवरकोंडा के हैदराबाद स्थित आवास पर हुआ। शादी फरवरी 2026 में होने वाली है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड की विजय देवरकोंडा ने की तारीफ

रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड की विजय देवरकोंडा ने की तारीफ

दिल्ली आतंकी हमला मामले में मोदी सरकार मजबूत स्टैंड ले, हम उनके साथ खड़े हैं : पवन खेड़ा

दिल्ली आतंकी हमला मामले में मोदी सरकार मजबूत स्टैंड ले, हम उनके...

अल-फलाह यूनिवर्सिटी का 'व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल' , फंडिंग, प्रबंधन और कैंपस कल्चर पर उठे सवाल

अल-फलाह यूनिवर्सिटी का 'व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल' , फंडिंग, प्रबंधन और कैंपस कल्चर...

दिल्ली बम विस्फोट को लेकर जम्मू- कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया सामने

दिल्ली बम विस्फोट को लेकर जम्मू- कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का...

अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चांसलर और मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी निकला बड़ा नटवर लाल, पढ़ें इसकी क्राइम कुंडली

अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चांसलर और मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी निकला बड़ा नटवर...

बिहार विधानसभा चुनाव: मतगणना से पहले तेजस्वी यादव ने की पार्टी के उम्मीदवारों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव: मतगणना से पहले तेजस्वी यादव ने की पार्टी के...