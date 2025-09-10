Almonds in winter : सर्दियों में त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है बादाम, पोषक तत्व बढ़ती उम्र के लक्षण कम कर देते है

Almonds in winter : बादाम खाने स्वादिष्ट और सेहत के लिए रामबाण माना जाता है। सर्दियों में बादाम का नियमित सेवन त्वचा और बालों के लिए तो फायदेमंद है ही साथ ही साथ् इम्यून सिस्टम को राइट टाइम रखता है। अध्ययन के अनुसार, बादाम का तेल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है , जो बालों को पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। यह Cuticle Cells के बीच के अंतराल को भरकर बालों की इलास्टिसिटी को भी बढ़ाता है। बाल चमकदार, मजबूत और आकर्षक दिखते है।

Anti-aging : कुछ लोगों के चेहरे पर कम उम्र में ही झुर्रियां और रेखाएं, स्पाट दिखाई देने लगता हैं। बादाम के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि बादाम का तेल ऐसे लोगों के लिए अच्छा है। इसमें मौजूद Nutrients एंटी-एजिंग कारक के रूप में काम करते हैं। कहा जाता है कि इसे नियमित रूप से त्वचा पर लगाने से बढ़ती उम्र के लक्षण कम होते हैं। दो चम्मच बादाम के तेल में पर्याप्त मात्रा में बादाम चूर्ण मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को त्वचा पर लगाने से Dead Cells हट जाएंगी और त्वचा दमकेगी।