  3. Almonds in winter : सर्दियों में त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है बादाम, पोषक तत्व बढ़ती उम्र के लक्षण कम कर देते है

बादाम खाने स्वादिष्ट और सेहत के लिए रामबाण माना जाता है। सर्दियों में बादाम का नियमित सेवन त्वचा और बालों के लिए तो फायदेमंद है ही साथ ही साथ् इम्यून सिस्टम को राइट टाइम रखता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

