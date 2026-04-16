Realme Buds T500 Pro :  रियलमी बड्स टी500 प्रो दमदार साउंड और लंबी बैटरी का कॉम्बो लॉन्च , जानें कीमत

Realme Buds T500 Pro : रियलमी बड्स टी500 प्रो TWS ईयरफ़ोन गुरुवार को भारत में लॉन्च किए गए। इनमें 12.4mm के ड्राइवर लगे हैं, और ये LHDC 5.0 कोडेक और Hi-Res Audio Wireless को सपोर्ट करते हैं। ये ईयरबड्स AI-आधारित अडैप्टिव ट्यूनिंग के साथ 50dB तक का एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन भी देते हैं। इनमें मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी, कम लेटेंसी वाला गेमिंग परफ़ॉर्मेंस, और कुल 56 घंटे तक की बैटरी लाइफ़ जैसी और भी सुविधाएँ हैं। कहा जा रहा है कि ये ईयरफ़ोन मौजूदा Realme Buds के दूसरे विकल्पों के मुकाबले ज़्यादा हल्के हैं और इनका केस भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है।

कीमत और रंग के विकल्प

भारत में Realme Buds T500 Pro की कीमत 2,799 रुपये तय की गई है। इन ईयरफ़ोन को 23 अप्रैल से Amazon, Flipkart, Myntra और Realme India की वेबसाइट से Chocolate, Lemon Cola और Orange Mint रंगों में खरीदा जा सकता है। 23 अप्रैल से 26 अप्रैल तक चलने वाली पहली सेल के ऑफ़र के तहत, ये 200 रुपये की छूट के साथ उपलब्ध होंगे।

डिजाइन

Realme Buds T500 Pro को हल्का और इस्तेमाल में आसान रखने पर खास ध्यान दिया गया है. हर ईयरबड का वजन करीब 4.5 ग्राम है, जिससे इन्हें लंबे समय तक पहनने पर भी भारीपन महसूस नहीं होगा।

AI स्मार्ट ट्यूनिंग

इन ईयरबड्स में 50dB तक Active Noise Cancellation (ANC) मिलता है।

AI बेस्ड सिस्टम आपके कान और आसपास के माहौल के हिसाब से साउंड को एडजस्ट करता है।

6 माइक्रोफोन सेटअप से कॉल क्वालिटी बेहतर मिलेगी।