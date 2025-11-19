3 महीने बाद भाई से मिले अमाल, अरमान के गले लगकर रोए, बॉडी शेम को लेकर अनशूर के पिता कंटेस्टेंट पर हुए खफा

बिगबॉस 19 में इस समय फैमिली वीक चल रहा है। जिसमें इस बार अमाल मालिक के पापा डब्बू मालिक नहीं बल्कि उनके भाई और दिग्गज सिंगर अरमान मालिक नज़र आए हैं।एक नया प्रोमो आया है जिसमें अरमान बिगबॉस में एंट्री लेते हैं इस दौरान अमाल पूल किनारे लेटे हुए थे. अरमान अपने भाई के पास जाते हैं उन्हें गले से लगाते हैं. भाई के माथे पर KISS करते हैं और आंसू पोछते हैं। अमाल और अरमान बाद में एक दूसरे को Hug कर रोते हैं। उनके पास बैठीं फरहाना भट्ट ये मोमेंट देखकर इमोशनल हो जाती हैं।

अमाल-अरमान का शानदार बॉन्ड

अमाल और अरमान के रीयूनियन का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. पहले खबरें थीं कि शो में अमाल के पिता डब्बू मलिक एंट्री लेंगे. लेकिन उनकी जगह अरमान ने घर में आकर अपने भाई को सरप्राइज किया है. अमाल और अरमान का बॉन्ड लोगों को काफी पसंद है. दोनों भाई म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. अमाल शो में कई दफा अपनी फैमिली का जिक्र कर चुके हैं। गेम की बात करें तो अमाल बिग बॉस में छाए हुए हैं. उनकी शो में जर्नी रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है। शो में गालियां देने पर उन्हें कई बार टोका गया है। देखना होगा इतना दमखम दिखाने के बाद क्या जनता अमाल को शो का विनर बनाती है।

अनशूर कौर के पिता हुए खफा

बता दें बॉडी शेमिंग को लेकर अनशूर कौर के पिता बिगबॉस के कंटेस्टेट की जमकर क्लास लगाए हैं। बता दें कि उन्होने अपनी बेटी को समझते हुए कहा कि अपने खानपान पर ध्यान दो लोगों क्या कह रहे हैं इस पर मत ध्यान दो। जिसपर तान्या उनके पिता से माफी मांगी हैं।