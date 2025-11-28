Bigg Boss 19 Finale: कब होगा बिगबॉस का फ़िनाले , सलमान खान के शो की तारीख और टाइमिंग का बड़ा अपडेट

  1. हिन्दी समाचार
सलमान खान  का शो बिगबॉस 19 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।  शो को पसंद करने वाले लोगों के बीच कंटेस्टेंट से लेकर हर चीज की चर्चा होती है। कलर्स टीवी के इस पॉपुलर शो का फिनाले बेहद खास होता है। फिनाले एपिसोड में फाइनलिस्ट की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है और उनके घरवालों को मेहमान के रूप में बुलाया जाता है।

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले कब है?

टीवी के हिट रियलिटी शो के हालिया सीजन को लेकर कहा गया था कि यह ज्यादा समय तक चलेगा, लेकिन फिलहाल इसे कोई एक्सटेंशन नहीं मिला है। बिग बॉस 19 के फिनाले तक पहुंचने के लिए कंटेस्टेंट खूब मेहनत करते नजर आ रहे हैं। फ़िनाले को लेकर बिगबॉस के एक पेज पर जानकारी मिली है कि फ़िनाले 7 दिसंबर  को होगा।

बिग बॉस 19 का फिनाले आप घर बैठे जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर देख सकते हैं। रोजाना इसके एपिसोड जियो हॉटस्टार पर 9 बजे रात को आते हैं और टीवी पर 10.30 पर आते हैं। हालांकि, ग्रैंड फिनाले ओटीटी और टीवी पर एक समय में ही दिखाए जाएंगे। इन दिनों बीबी हाउस के अंदर कंटेस्टेंट्स के रिश्ते बदलते नजर आ रहे हैं। हर कोई गेम के लिए अपने दोस्तों को ही धोखा देता नजर आया है।

टिकट टू फिनाले टास्क की बात करें, तो गौरव खन्ना ने इसे जीत लिया है और वह सीधे फिनाले में पहुंच गए हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि गौरव के साथ फिनाले में और कौन चार सदस्य पहुंच पाएंगे। बिग बॉस 19 में इस समय अशनूर कौर, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, मालती चाहर, फरहाना भट्ट और शहबाद बदेशा बचे हुए हैं।

