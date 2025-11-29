Bigboss 19 : अशनूर कौर के बाद ये कंटेस्टेंट होगा बेघर , फिनाले से पहले बड़ा एलिमिनेशन ट्विस्ट

मोस्ट फेमस टीवी शो बिग बॉस 19 का अगले हफ्ते ग्रैंड फिनाले है और आखिरी वीकेंड का वार में दो कंटेस्टेंट्स का पत्ता साफ हो जाएगा। बिग बॉस सीजन 19 को टॉप 6 कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं। ग्रैंड फिनाले नजदीक है और 8 में से एक दो कंटेस्टेंट्स का विनर बनने का सपना चूर हो गया है। अशनूर कौर के बाद एक और कंटेस्टेंट को एविक्ट कर दिया गया है।

इस हफ्ते घर में गौरव खन्ना को छोड़कर बाकी सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड हैं। यूं तो पहले वोटिंग के आधार पर एलिमिनेशन होने वाला था, लेकिन फिजिकल वॉयलेंस के चलते एक कंटेस्टेंट को बेघर होना पड़ेगा और वह कोई और नहीं बल्कि अशनूर कौर हैं। अशनूर कौर हुईं एविक्ट जी हां, टिकट टू फिनाले टास्क में अशनूर कौर ने जानबूझकर तान्या मित्तल को लकड़ी के तख्ते से हिट कर दिया था। बिग बॉस के घर में वॉयलेंस सबसे बड़े नियम का उल्लंघन है, इसके बाद सलमान खान ने अशनूर को फटकार लगते हुए घर से बाहर कर दिया है।

ये कंटेस्टेंट भी होगा बाहर

बिगबॉस के एक पेज ने बताया कि सलमान खान इस हफ्ते नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में शहबाज को सबसे कम वोट मिले हैं, जिसके चलते वह बिग बॉस से आउट हो गए हैं। हालांकि, इसकी अनाउंसमेंट सलमान खान वीकेंड का वार में करेंगे। बिग बॉस 19 के टॉप 6 कंटेस्टेंट्स अशनूर और शहबाज के एविक्शन के बाद बिग बॉस 19 के घर में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और मालती चाहर हैं। गौरव पहले फाइनलिस्ट हैं। अब देखना होगा कि इस सीजन का विनर कौन बनता है।