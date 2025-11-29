  1. हिन्दी समाचार
  2. Bigg Boss 19
  3. Bigboss 19 : अशनूर कौर के बाद ये कंटेस्टेंट होगा बेघर , फिनाले से पहले बड़ा एलिमिनेशन ट्विस्ट

Bigboss 19 : अशनूर कौर के बाद ये कंटेस्टेंट होगा बेघर , फिनाले से पहले बड़ा एलिमिनेशन ट्विस्ट

मोस्ट फेमस टीवी शो बिग बॉस 19 का  अगले हफ्ते ग्रैंड फिनाले है और आखिरी वीकेंड का वार में दो कंटेस्टेंट्स का पत्ता साफ हो जाएगा। बिग बॉस सीजन 19 को टॉप 6 कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं। ग्रैंड फिनाले नजदीक है और 8 में से एक दो कंटेस्टेंट्स का विनर बनने का सपना चूर हो गया है। अशनूर कौर के बाद एक और कंटेस्टेंट को एविक्ट कर दिया गया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

मोस्ट फेमस टीवी शो बिग बॉस 19 का  अगले हफ्ते ग्रैंड फिनाले है और आखिरी वीकेंड का वार में दो कंटेस्टेंट्स का पत्ता साफ हो जाएगा। बिग बॉस सीजन 19 को टॉप 6 कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं। ग्रैंड फिनाले नजदीक है और 8 में से एक दो कंटेस्टेंट्स का विनर बनने का सपना चूर हो गया है। अशनूर कौर के बाद एक और कंटेस्टेंट को एविक्ट कर दिया गया है।

पढ़ें :- Bigg Boss 19 Finale: कब होगा बिगबॉस का फ़िनाले , सलमान खान के शो की तारीख और टाइमिंग का बड़ा अपडेट

इस हफ्ते  घर में गौरव खन्ना को छोड़कर बाकी सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड हैं। यूं तो पहले वोटिंग के आधार पर एलिमिनेशन होने वाला था, लेकिन फिजिकल वॉयलेंस के चलते एक कंटेस्टेंट को बेघर होना पड़ेगा और वह कोई और नहीं बल्कि अशनूर कौर हैं। अशनूर कौर हुईं एविक्ट जी हां, टिकट टू फिनाले टास्क में अशनूर कौर ने जानबूझकर तान्या मित्तल को लकड़ी के तख्ते से हिट कर दिया था। बिग बॉस के घर में वॉयलेंस सबसे बड़े नियम का उल्लंघन है, इसके बाद सलमान खान ने अशनूर  को फटकार लगते हुए  घर से बाहर कर दिया है।  

 ये कंटेस्टेंट भी होगा बाहर

बिगबॉस के एक पेज ने बताया कि सलमान खान इस हफ्ते नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में शहबाज को सबसे कम वोट मिले हैं, जिसके चलते वह बिग बॉस से आउट हो गए हैं। हालांकि, इसकी अनाउंसमेंट सलमान खान वीकेंड का वार में करेंगे। बिग बॉस 19 के टॉप 6 कंटेस्टेंट्स अशनूर और शहबाज के एविक्शन के बाद बिग बॉस 19 के घर में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और मालती चाहर हैं। गौरव पहले फाइनलिस्ट हैं। अब देखना होगा कि इस सीजन का विनर कौन बनता है।

 

पढ़ें :- Bigboss 19 : बेघर होने के बाद कुनिका सदानंद ने इसे बताया ‘बिग बॉस 19’ का विनर

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigboss 19 : अशनूर कौर के बाद ये कंटेस्टेंट होगा बेघर , फिनाले से पहले बड़ा एलिमिनेशन ट्विस्ट

Bigboss 19 : अशनूर कौर के बाद ये कंटेस्टेंट होगा बेघर ,...

Bigg Boss 19 Finale: कब होगा बिगबॉस का फ़िनाले , सलमान खान के शो की तारीख और टाइमिंग का बड़ा अपडेट

Bigg Boss 19 Finale: कब होगा बिगबॉस का फ़िनाले , सलमान खान...

Bigboss 19 : बेघर होने के बाद कुनिका सदानंद ने इसे बताया ‘बिग बॉस 19’ का विनर

Bigboss 19 : बेघर होने के बाद कुनिका सदानंद ने इसे बताया...

Bigg Boss 19 में फिनाले से पहले नॉमिनेशन टास्क में बवाल, मालती ने तान्या को जड़ा थप्पड़!

Bigg Boss 19 में फिनाले से पहले नॉमिनेशन टास्क में बवाल, मालती...

Bigg Boss 19: इन दो कंटेस्टेंट के गले में लटकी Eviction की तलवार, कौन होगा घर से बाहर?

Bigg Boss 19: इन दो कंटेस्टेंट के गले में लटकी Eviction की...

तलाकशुदा हीरो के प्यार में 21 साल की एक्ट्रेस? बयां किया दिल का हाल, पिता ने किया रिएक्ट

तलाकशुदा हीरो के प्यार में 21 साल की एक्ट्रेस? बयां किया दिल...