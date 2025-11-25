  1. हिन्दी समाचार
  2. Bigg Boss 19
  3. Bigboss 19 : बेघर होने के बाद कुनिका सदानंद ने इसे बताया ‘बिग बॉस 19’ का विनर

Bigboss 19 : बेघर होने के बाद कुनिका सदानंद ने इसे बताया ‘बिग बॉस 19’ का विनर

बिगबॉस 19 के  फ़िनाले में चंद दिन बचा हुआ है। ऐसे में  घर से कुनिका सदानंद एविक्ट हो गई हैं। ‘बिग बॉस 19’ से बाहर आने के बाद कुनिका ने मीडिया से बात की। कुनिका ने कहा कि उनके हिसाब से शहबाज बदेशा का मृदुल तिवारी और बसीर अली से ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने कहा, ‘बसीर ने अपना 100% दिया, लेकिन एक टाइम के बाद उनका गेम खत्म हो गया था क्योंकि वह और नेहल चुडासमा करीब आ गए थे। बसीर खुश थे, लेकिन उसके बाद वो गेम में एक्टिव नहीं रहे थे।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बिगबॉस 19 के  फ़िनाले में चंद दिन बचा हुआ है। ऐसे में  घर से कुनिका सदानंद एविक्ट हो गई हैं। ‘बिग बॉस 19’ से बाहर आने के बाद कुनिका ने मीडिया से बात की। कुनिका ने कहा कि उनके हिसाब से शहबाज बदेशा का मृदुल तिवारी और बसीर अली से ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने कहा, ‘बसीर ने अपना 100% दिया, लेकिन एक टाइम के बाद उनका गेम खत्म हो गया था क्योंकि वह और नेहल चुडासमा करीब आ गए थे। बसीर खुश थे, लेकिन उसके बाद वो गेम में एक्टिव नहीं रहे थे।

पढ़ें :- 3 महीने बाद भाई से मिले अमाल, अरमान के गले लगकर रोए, बॉडी शेम को लेकर अनशूर के पिता कंटेस्टेंट पर हुए खफा

मृदुल और बसीर से नहीं हो सकती शहबाज की तुलना

कुनिका ने एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में आगे कहा, ‘रहा सवाल मृदुल का तो गौरव ने उन्हें ओवरशैडो कर दिया। ऐसा हो गया था कि वो हर चीज गौरव से पूछकर करता था। वो गौरव से पूछे बिना हिलता तक नहीं था। तो आप शहबाज के कंट्रीब्यूशन को बसीर और मृदुल के कंट्रीब्यूशन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। शहबाज जब घर में आया वह हंसी, मजाक और बहुत सारी नई-नई चीजें लेकर आया।

इसे ‘बिग बॉस 19’ का बताया विनर

कुनिका ने ये भी कहा कि शहबाज के ऊपर प्रेशर है क्योंकि शहनाज गिल भी बिग बॉस से बनी हैं। कुनिका बोलीं, ‘मैं शहबाज को फिल्मों में देखना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि मैं उसे कॉमेडी रोल्स में देखूं।’ जब कुनिका से पूछा गया कि उनके हिसाब से ‘बिग बॉस 19’ का विनर कौन है? तब उन्होंने फरहाना भट्ट का नाम लिया।

पढ़ें :- तलाकशुदा हीरो के प्यार में 21 साल की एक्ट्रेस? बयां किया दिल का हाल, पिता ने किया रिएक्ट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigboss 19 : बेघर होने के बाद कुनिका सदानंद ने इसे बताया ‘बिग बॉस 19’ का विनर

Bigboss 19 : बेघर होने के बाद कुनिका सदानंद ने इसे बताया...

Bigg Boss 19 में फिनाले से पहले नॉमिनेशन टास्क में बवाल, मालती ने तान्या को जड़ा थप्पड़!

Bigg Boss 19 में फिनाले से पहले नॉमिनेशन टास्क में बवाल, मालती...

Bigg Boss 19: इन दो कंटेस्टेंट के गले में लटकी Eviction की तलवार, कौन होगा घर से बाहर?

Bigg Boss 19: इन दो कंटेस्टेंट के गले में लटकी Eviction की...

तलाकशुदा हीरो के प्यार में 21 साल की एक्ट्रेस? बयां किया दिल का हाल, पिता ने किया रिएक्ट

तलाकशुदा हीरो के प्यार में 21 साल की एक्ट्रेस? बयां किया दिल...

Bigg Boss 19: ‘बहुत कप धुलवाए हैं मुझसे…’, तान्या मित्तल और अमाल मालिक में बढ़ा तकरार

Bigg Boss 19: ‘बहुत कप धुलवाए हैं मुझसे…’, तान्या मित्तल और अमाल...

Bigg Boss 19: रोहित शेट्टी का TV पर प्रणित मोरे ने उड़ाया मजाक, पर क्यों रो पड़ीं तान्या मित्तल?

Bigg Boss 19: रोहित शेट्टी का TV पर प्रणित मोरे ने उड़ाया...