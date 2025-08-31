अमेरिकी नेताओं ने अब गुगल के सीईओ पर कसना शुरू किया शिकंजा, सुंदर पिचाई को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। एप्पल के बाद अब अमेरिका के नेता गुगल पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे है। इस बार अमेरिका के नेताओं ने गुगल के सीईओ सुंदर पिचाई को बड़ी चेतवानी दे डाली है। फेडरल ट्रेड कमीशन का आरोप है कि गुगल जीमेल के स्पैम मैसेज के माध्यम से रिपब्लिकन पार्टी का प्रचार कर रहा है।

अमेरिका की टेक कंपनियों और नेताओं के बीच बढ़ता विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीने पहले एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकि देते हुए कहा था कि भारत में उत्पादन करना बंद कर दे। इसके बाद भी कंपनी ने अपना उत्पादन भारत में बंद नहीं किया। वहीं इस बार Google के CEO सुंदर पिचाई को बड़ी चेतावनी मिल गई है। अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन के अध्यक्ष ने सुंदर पिचाई को चेतावनी दी है कि जीमेल के स्पैम फिल्टर रिपब्लिकन ईमेल को रोक सकते हैं। आरोप है कि जीमेल रिपब्लिकन पार्टी मैसेज को नियमित रूप से स्पैम में डालता है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी मैसेज के साथ ऐसा नहीं करता है।

अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन के अध्यक्ष एंड्रयू फर्ग्यूसन ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पत्र लिख कर कहा कि मेरी समझ यह है कि जीमेल के स्पैम फिल्टर नियमित तौर पर रिपब्लिकन सेंडर्स के मैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन डेमोक्रेट सेंडर्स के उन्हीं मैसेज को नहीं रोका जाता है। अगर जीमेल के फिल्टर अमेरिकी यूजर्स द्वारा मैसेज पहुंचने से रोकते हैं तो इसे यूजर्स के हितों पर खतरा माना जा सकता है और यह FTC एक्ट के तहत अनुचित या भ्रामक व्यापारिक प्रथाओं का उल्लंघन हो सकता है। पिचाई को चेताते हुए कहा कि अगर गुगल एफटीसी के नियमों के अनुरूप नहीं रहा, तो इसके परिणामस्वरूप जांच और संभावित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।