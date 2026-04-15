US- ईरान युद्ध के बीच बीजिंग में रूस और चीन के विदेश मंत्री के बीच हुई अहम बैठक, मध्य पूर्व की स्थिति पर रहेंगे सक्रिय

नई दिल्ली। एक तरफ जहां पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे नाज़ुक संघर्ष-विराम को देख रही है। वहीं बुधवार को बीजिंग में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक अहम बैठक हुई। बैठक के बाद बोलते हुए लावरोव ने कहा कि चीन और रूस को पृष्ठभूमि में नहीं धकेला जाएगा और वे मध्य पूर्व की स्थिति में सक्रिय रहेंगे। लावरोव ने आगे कहा कि खाड़ी क्षेत्र का संकट इसे काटकर अलग करने के प्रयासों से सामान्य स्थिति में वापस नहीं आएगा। मध्य पूर्व और फ़ारसी खाड़ी क्षेत्र, जहां सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं, एक स्पष्ट संकट का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसा संकट-जाल जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल होगा और मुझे लगता है कि इसे बस काटकर अलग करने के प्रयास शायद ही कोई परिणाम देंगे।

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि फ़िलिस्तीन, गाज़ा और वेस्ट बैंक को न तो छाया में रहना चाहिए और न ही उन्हें पृष्ठभूमि में धकेला जाना चाहिए। हमने आज चीनी प्रतिनिधिमंडल के साथ इस बात की स्पष्ट रूप से पुष्टि की। उन्होंने कहा कि लावरोव ने आगे कहा कि पश्चिम आधुनिक प्रकार के उपनिवेशवाद के माध्यम से अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जो दूसरों की कीमत पर जीने पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम पश्चिम- संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप दोनों के द्वारा अपने वर्चस्व को बनाए रखने के साथ उसे और भी बढ़ाने के खुले प्रयासों पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होने कहा कि दास व्यापार और उपनिवेशवाद को किसी तरह आधुनिक बनाया जा सकता है। हमे आधुनिक तरीकों का उपयोग जारी रखना चाहिए।

लावरोव ने कहा कि यूरोप में तनाव के नए केंद्र उभर रहे हैं। हमने विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति की भी समीक्षा की, जिसमें यूरेशिया पर विशेष ध्यान दिया गया। वहीं यूरोप में तनाव के और भी अधिक केंद्र उभर रहे हैं। नाटो की यह गतिविधि उसके अस्तित्व के एक नए अर्थ की तलाश से जुड़ी है, मुख्य रूप से यूक्रेन को अपने खेमे में शामिल करके। यह यूरोपीय संघ का सैन्यीकरण भी है, जिसे हम नाटो के भीतर संकट की घटनाओं की पृष्ठभूमि में देख रहे हैं। यह वाशिंगटन और यूरोपीय राजधानियों मुख्य रूप से ब्रसेल्स के नौकरशाहों के बीच मतभेदों के कारण हो रहा है।