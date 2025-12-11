‘अमित शाह जी बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में हैं, यह सबने कल देखा…’ राहुल गांधी ने फिर गृहमंत्री पर साधा निशाना

Rahul Gandhi vs. Amit Shah: आज (11 दिसंबर) संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फिर एक बार गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोला। बुधवार को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर राहुल गांधी ने कहा कि कल अमित शाह जी बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके हाथ कांप रहे थे।

शीतकालीन सत्र में संसद की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा, “वह (अमित शाह) बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में हैं। यह सबने कल देखा। मैंने उनसे जो पूछा, उन्होंने उसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। मैंने उन्हें सीधे चुनौती दी है कि वे ज़मीन पर आएं और संसद में मेरी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। मुझे कोई जवाब नहीं मिला…”

VIDEO | Referring to Union HM Amit Shah’s speech, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) says, “He used foul language, his hands were shaking. Mentally, he is under pressure, and it was seen in Parliament. Whatever I had asked, he gave no replies and provided… pic.twitter.com/g1uSWefn6l — Press Trust of India (@PTI_News) December 11, 2025

इससे पहले, बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच सबसे तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान चुनावी सुधारों पर बहस हंगामे में बदल गई। कार्यवाही के दौरान, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करने की मांग करते हुए कहा, “आइए मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस करते हैं। अमित शाह जी, मैं आपको मेरी तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस करने की चुनौती देता हूं।” लोकसभा बहस के लाइव अपडेट्स फॉलो करें।

इस पर, गृहमंत्री अमित शाह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह न तो विपक्ष के नेता के हिसाब से अपना भाषण तैयार करेंगे और न ही किसी के कहने पर अपनी बातों का क्रम बदलेंगे। शाह ने कहा, “सबसे पहले, मैं यह साफ कर देना चाहता हूं… मुझे लंबा अनुभव है, और मैं अपने भाषण का क्रम खुद तय करूंगा… उन्हें धैर्य रखना चाहिए… मैं हर सवाल का जवाब दूंगा… लेकिन वे मेरे भाषण का क्रम तय नहीं कर सकते।”

राहुल ने बाद में पलटवार करते हुए कहा, “अमित शाह ने बचाव वाला जवाब दिया, यह घबराए हुए और डरे हुए होने का जवाब है।”