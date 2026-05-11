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अपनी 12 वर्षों की नाकामी का ठीकरा, देश की जनता पर मत फोड़िये, मोदी जी…कांग्रेस अध्यक्ष ने साधा निशाना

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जब “ग़रीबी में आटा गीला” हो रहा है तब मोदी जी देश को बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। 28 फ़रवरी को West Asia में जंग शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी ने हर पहलू को highlight किया—अर्थव्यस्था की बर्बादी, रुपये का लगातार गिरना, पेट्रोल-डीज़ल-LPG के दाम और क़िल्लत, किसानों के लिए Fertiliser की कमी, Food Security पर मंडराता खतरा, दवाइयों के दाम, MSMEs का संकट और बहुत कुछ...

By शिव मौर्या 
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नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि, ये मत करिये, वो मत खरीदिये, इसकी बचत कीजिये, Work From Home कीजिये। अपनी 12 वर्षों की नाकामी का ठीकरा, देश की जनता पर फोड़ दिया है।

पढ़ें :- राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बरसे दोनों डिप्टी सीएम, कहा-वैश्विक संकट के समय भी कर रहे हैं घटिया राजनीति

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जब “ग़रीबी में आटा गीला” हो रहा है तब मोदी जी देश को बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। 28 फ़रवरी को West Asia में जंग शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी ने हर पहलू को highlight किया—अर्थव्यस्था की बर्बादी, रुपये का लगातार गिरना, पेट्रोल-डीज़ल-LPG के दाम और क़िल्लत, किसानों के लिए Fertiliser की कमी, Food Security पर मंडराता खतरा, दवाइयों के दाम, MSMEs का संकट और बहुत कुछ…

उन्होंने आगे लिखा, पर प्रधानमंत्री जी क्यों चुनावी प्रचार में मश्गूल थे? क्यों Roadshows कर रहे थे? क्यों कह रहे थे “स्थिति काबू में है”, “सब चंगा सी”? अब जब चुनाव ख़त्म हैं तो देश को उपदेश दिया जा रहा है। ये मत करिये, वो मत खरीदिये, इसकी बचत कीजिये, Work From Home कीजिये …! अपनी 12 वर्षों की नाकामी का ठीकरा, देश की जनता पर मत फोड़िये, मोदी जी…साथ ही लिखा, गोस्वामी तुलसीराम जी ने सही कहा है—”पर उपदेश कुशल बहुतेरे”

बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल कम खर्च करने की अपील की है। इसके साथ ही, सोने की खरीद एक साल तक न करने की अपील की है। उन्होंने संकट की घड़ी में एक साल के लिए विदेश यात्राएं और सोना (gold) खरीदने से बचने की सलाह दी। अब इसको लेकर देश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस समेत विपक्ष के नेताओं ने इन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है।

 

पढ़ें :- पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश ने कसा तंज, बोले- चुनाव खत्म होते ही, ‘संकट’ याद आ गया

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