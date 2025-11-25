धर्मेंद्र के जाने के बाद अमिताभ बच्चन को नहीं आई नींद, रात 2.30 बजे किया इमोशनल पोस्ट

बॉलीवुड के ही-मैन यानि धर्मेंद्र देओल अब हमारे बीच नहीं रहे। 24 नवंबर को उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया। बता दें कि धर्मेंद्र पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। इस महीने की शुरुआत में ही उन्हें तबीयत बिगड़ने की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसके बाद से ही वह वेंटिलेटर पर थे, कुछ दिनों पहले ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। लेकिन 24 नवंबर को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया. वहीं, धर्मेंद्र के जाने से उनके दोस्त अमिताभ बच्चन बुरी तरह से टूट गए हैं, उन्होंने आधी रात को एक भावुक पोस्ट शेयर किया। आइए जानते हैं अमिताभ बच्चन ने क्या कुछ कहा अपनी पोस्ट पोस्ट में

रात 2.30 बजे किया इमोशनल पोस्ट

अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए रात के 2.30 बजे X पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र को खोने का गम बयां किया है। अमिताभ ने अपने इस पोस्ट में लिखा, ‘एक और बहादुर हमें छोड़कर चला गया… मैदान छोड़कर चला गया… वो अपने पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गया जिसे सहा नहीं जा सकता… धरम जी, महानता की मिसाल, जो न सिर्फ अपनी मौजूदगी के लिए, बल्कि अपने बड़े दिल और सादगी के लिए भी हमेशा याद किए जाते थे.’

ये खालीपन हमेशा रहेगा…’

अमिताभ बच्चन ने आगे लिखा, ‘वह अपने साथ पंजाब के उस गांव की मिट्टी की खुशबू ले आए थे. वह अपने शानदार करियर में हमेशा बेदाग रहे, एक ऐसी बिरादरी में जिसने हर दशक में बदलाव देखा. बिरादरी में बदलाव हुए, लेकिन वह नहीं बदले. उनकी मुस्कान, उनका आकर्षण और उनकी गर्मजोशी उनके आस-पास आने वाले सभी लोगों तक फैली हुई थी। हमारे आस-पास की हवा खाली है… एक खालीपन जो हमेशा खाली रहेगा.’

इन फिल्मों में किया साथ काम

बता दें कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया है। उन्होंने पहली बार साल 1974 में आई फिल्म ‘दोस्त’ में काम किया था. इसके बाद ‘चुपके चुपके’, ‘शोले’, ‘नसीब’, ‘राम बलराम’, और ‘हम कौन हैं’ जैसी कई फिल्में शामिल हैं।