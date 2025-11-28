कफ सिरप मामले में पूर्व MP धनंजय सिंह की भूमिका व शुभम जायसवाल सहित 3 लोगों के दुबई भाग जाने की हो जांच: अमिताभ ठाकुर

लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि कफ सिरप मामले में यूपी के डीजीपी को पत्र लिखकर जांच कराए जाने की मांग की है। श्री ठाकुर ने लिखा कि महोदय, कृपया मेरे समसंख्यक पत्र दिनांक 23/11/2025 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से मैंने चर्चित कफ सिरप मामले में वाराणसी के शुभम जायसवाल के पीछे जौनपुर के अमित सिंह टाटा का हाथ होने की बात कही थी। अमिताभ ठाकुर ने लिखा कि कल STF के प्रेस नोट संख्या 347 दिनांक 27/11/2025 द्वारा आधिकारिक रूप से अमित सिंह टाटा को इस मामले में अरेस्ट किये जाने की बात कही गयी है। उक्त प्रेस नोट में अन्य बातों के अलावा इस पूरे कारोवार का कम से कम 100 करोड़ रुपये के होने के साथ शुभम जायसवाल, गौरव जायसवाल तया वरुण सिंह के दुबई भाग जाने की बात भी अधिकारिक रूप से स्वीकार की गयी है, जिसकी पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा थी।

कृपया अवगत कराना है कि यह बात लगभग जगजाहिर है कि इस मामले में अमित सिंह टाटा को भी एक फ्रंट्समैन ही माना जा रहा है और उनके पीछे सीधे-सीधे जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका होने की बात लगातार सामने आ रही है। इसके प्राथमिक प्रमाण के तौर पर श्री धनंजय सिंह के उक्त नामित अभियुक्तों के साथ सामान्य से कहीं बहुत अधिक निकटता के तथ्य सोशल मीडिया पर व्यापक रूप में वायरल हैं, जिनमे वे इन लोगों के साथ लगातार अत्यंत नजदीकी सहयोगी के रूप में दिख रहे हैं, जिसे मैंने यूट्यूब लिंक पर प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त इस मामले में जाँच अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका होने की बात भी लगातार सामने आ रही, जिसका एक बड़ा प्रमाण इन तीन अभियुक्तों के दुबई भाग जाने का है, क्योंकि यह कदापि नहीं माना जा सकता कि अत्याधुनिक सर्विलांस की सुविधा से लैस असीमित अधिकार वाले एसटीएफ तथा यूपी पुलिस की इच्छा तथा सहमति के बिना ये तीनों इस स्थिति में इतनी आसानी से देश छोड़ कर भाग सकते थे। अतः कृपया इन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए मामले की गहन विवेचना सुचिक्षित करने के साथ ही इन तीनों अभियुक्तों के देश में भाग जाने के संबंध में भी उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कृपा करें।