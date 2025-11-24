अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं..., ही-मैन को भावुक श्रद्धांजलि

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर ही-मैन धर्मेंद्र ने सोमवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिग्गज फिल्ममेकर करण जौहर ने ही-मैन को भावुक श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा आज हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसी खाली जगह बन गई है जिसे कोई भर नहीं सकता। धर्मजी सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास थे… एक विरासत। हम आपको हमेशा याद करेंगे, सर। आज आसमान सच में धन्य हो गया है। आपके साथ काम करना मेरे लिए हमेशा एक सौभाग्य रहेगा। और मेरा दिल सिर्फ इतना कहना चाहता है -सम्मान, आदर और ढेर सारे प्यार के साथ…अभी न जाओ छोड़कर… दिल अभी भरा नहीं।’

पढ़ें :- बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र निधन पर करण जौहर ने लिखा भावुक पोस्ट, यह एक युग का अंत है...,आज स्वर्ग धन्य है

अच्छे इंसान का असली मायने समझाने वाला एक और सितारा चला गया और दुनिया थोड़ी और गरीब हो गई : काजोल 

काजोल ने दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ‘अच्छे इंसान का असली मायने समझाने वाला एक और सितारा चला गया और दुनिया थोड़ी और गरीब हो गई। लगता है जैसे अब सिर्फ अच्छे लोग ही हमसे छिनते जा रहे हैं। धर्म जी दिल के बेहद साफ, हर किसी के चहेते और हमेशा प्यार देने वाले थे। धर्म जी, आपकी कमी हमेशा खलेगी। आत्मा को शांति मिले… ढेर सारा प्यार हमेशा।’

हमने उस इंसान को, जिसने हमारे सिनेमा की आत्मा को आकार दिया,अजय देवगन ने दी श्रद्धांजलि

अजय देवगन ने नम आंखों से अभिनेता धर्मेंद्र श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि धर्म जी के जाने की खबर ने दिल तोड़ दिया। उनकी गर्मजोशी, उदारता और मौजूदगी ने कलाकारों की पीढ़ियों को रास्ता दिखाया है। इंडस्ट्री ने एक दिग्गज खो दिया  और हमने उस इंसान को, जिसने हमारे सिनेमा की आत्मा को आकार दिया था। धर्म जी, शांति से विश्राम कीजिए। ओम शांति।’

पढ़ें :- ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र के निधन की खबरों का किया खंडन, बोलीं- वे ठीक हो रहे हैं...

मनोज बाजपेयी ने लिखा- मेरे बचपन के हीरो

मनोज बाजपेयी ने लिखा, कि धरम जी मेरे माता-पिता के पसंदीदा और मेरे बचपन के हीरो थे। उनके बोलने से पहले ही आप उनमें एक अपनापन महसूस कर सकते थे। उनकी गरिमा, उनका ह्यूमर और जिस तरह से वे स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर खुद को पेश करते थे, उसने उनसे मिलने या उन्हें देखने वाले हर किसी पर गहरी छाप छोड़ी। उन्हें खोना पर्सनल फीलिंग है। उनकी फिल्में, लोगों के लिए उनका प्यार और जिस नरम ताकत के लिए वे खड़े रहे, वह हमारे साथ रहेगी। ओम शांति।”

अक्षय कुमार हुए इमोशनल, धर्मेंद्र जी वो हीरो थे, जैसा हर लड़का बनना चाहता था

अक्षय कुमार ने लिखा कि बचपन से लेकर अब तक, धर्मेंद्र जी वो हीरो थे, जैसा हर लड़का बनना चाहता था। हमारी इंडस्ट्री के असली ही-मैन। पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा अपनी फिल्मों और उस मोहब्बत के जरिए जिंदा रहेंगे, जो आपने सबको दी। ओम शांति।’

सुनील शेट्टी ने बताई धर्मेंद्र की असली पहचान

पढ़ें :- Dharmendra Passes Away: नहीं रहे बॉलीवुड के ही-मैन, 89 साल की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र ने ली अंतिम सांसें

सुनील शेट्टी ने दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को याद करते हुए लिखा कि ताकत में भी नरमी, स्टारडम में भी सादगी, और हीरोइज्म में भी एक साफ-दिल इंसान… यही थी धरम पाजी की असली पहचान। दुनिया उन्हें ही-मैन कहती थी, लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, उनके लिए वो सिर्फ एक बेहद गर्मजोशी से भरे, प्यार करने वाले इंसान थे। धरम पाजी की यही विरासत हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।”

कपिल शर्मा की भावुक श्रद्धांजलि

कपिल शर्मा ने भारी मन से दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा,कि अलविदा धर्मपाजी। आपका जाना बहुत दिल तोड़ने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दूसरी बार अपने पिता को खो दिया हो। आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया, वह हमेशा मेरे दिल और मेरी यादों में रहेगा। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि एक पल में किसी के दिल में कैसे बस जाना है। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। भगवान आपको अपने चरणों में जगह दे।

