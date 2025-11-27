  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. ‘वह मेरे लिए बहुत कुछ थे…’ अभिनेता धर्मेंद्र के जाने के 3 दिन बाद छलका हेमा मालिनी का दर्द

‘वह मेरे लिए बहुत कुछ थे…’ अभिनेता धर्मेंद्र के जाने के 3 दिन बाद छलका हेमा मालिनी का दर्द

Hema Malini's emotional post on Dharmendra's death: हीमैन के नाम से मशहूर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को दुनिया को अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र के जाने पर फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया। हर किसी की आंखें नम हो गयी। धर्मेंद्र के निधन के तीन दिन बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी का दर्द छलक पड़ा है। उन्होंने अपने दिवंगत पति को एक भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Hema Malini’s emotional post on Dharmendra’s death: हीमैन के नाम से मशहूर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को दुनिया को अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र के जाने पर फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया। हर किसी की आंखें नम हो गयी। धर्मेंद्र के निधन के तीन दिन बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी का दर्द छलक पड़ा है। उन्होंने अपने दिवंगत पति को एक भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया है।

पढ़ें :- अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं..., ही-मैन को भावुक श्रद्धांजलि

भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने गुरुवार को धर्मेंद्र के जाने का दर्द बयां किया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “धरम जी… वह मेरे लिए बहुत कुछ थे। प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के प्यारे पिता, दोस्त, फिलॉसफर, गाइड, कवि, ज़रूरत के हर समय मेरे ‘गो टू’ इंसान – असल में, वह मेरे लिए सब कुछ थे! और हमेशा अच्छे और बुरे समय में मेरे साथ रहे हैं। उन्होंने अपने आसान, दोस्ताना व्यवहार से मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था, हमेशा उन सभी में प्यार और दिलचस्पी दिखाते थे।”

पढ़ें :- बेटे सनी देओल ने किया धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार, अमिताभ ,आमिर समेत शमशान घाट पहुंचे कई स्टार्स

उन्होंने आगे लिखा, “एक पब्लिक पर्सनैलिटी के तौर पर, उनका टैलेंट, उनकी पॉपुलैरिटी के बावजूद उनकी विनम्रता, और उनकी यूनिवर्सल अपील ने उन्हें सभी लेजेंड्स के बीच एक यूनिक आइकन के रूप में अलग बनाया। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी हमेशा रहने वाली शोहरत और कामयाबियां हमेशा रहेंगी। मेरा पर्सनल नुकसान शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और जो खालीपन पैदा हुआ है, वह कुछ ऐसा है जो मेरी बाकी ज़िंदगी रहेगा। सालों तक साथ रहने के बाद, मेरे पास कई खास पलों को फिर से जीने के लिए बहुत सारी यादें बची हैं…”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'वह मेरे लिए बहुत कुछ थे...' अभिनेता धर्मेंद्र के जाने के 3 दिन बाद छलका हेमा मालिनी का दर्द

'वह मेरे लिए बहुत कुछ थे...' अभिनेता धर्मेंद्र के जाने के 3...

VIDEO -व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में नेशनल गार्ड्स घायल : हमलावर गिरफ्तार, डोनाल्ड ट्रम्प बोले- यह आतंकी हमला, अफगान शरणार्थियों की 'नो एंट्री'

VIDEO -व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में नेशनल गार्ड्स घायल : हमलावर...

बिहार में हार बाद 'जयचंदों' की पहचान में जुटी आरजेडी, बड़ा एक्शन लेने की तैयारी

बिहार में हार बाद 'जयचंदों' की पहचान में जुटी आरजेडी, बड़ा एक्शन...

कर्नाटक में 'सत्ता संग्राम' पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आया बड़ा बयान, नेतृत्व परिवर्तन पर कही ये बात

कर्नाटक में 'सत्ता संग्राम' पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आया बड़ा...

ब्राह्मण बेटियों पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले IAS को मोहन यादव सरकार ने भेजा नोटिस, 7 दिनों में देना होगा जवाब

ब्राह्मण बेटियों पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले IAS को मोहन यादव सरकार...

कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की मांग पकड़ी जोर, डीके शिवकुमार गुट ने ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले का जिक्र कर बेंगलुरु से दिल्ली तक खोला मोर्चा

कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की मांग पकड़ी जोर, डीके शिवकुमार गुट ने...