'वह मेरे लिए बहुत कुछ थे...' अभिनेता धर्मेंद्र के जाने के 3 दिन बाद छलका हेमा मालिनी का दर्द

Hema Malini’s emotional post on Dharmendra’s death: हीमैन के नाम से मशहूर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को दुनिया को अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र के जाने पर फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया। हर किसी की आंखें नम हो गयी। धर्मेंद्र के निधन के तीन दिन बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी का दर्द छलक पड़ा है। उन्होंने अपने दिवंगत पति को एक भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया है।

भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने गुरुवार को धर्मेंद्र के जाने का दर्द बयां किया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “धरम जी… वह मेरे लिए बहुत कुछ थे। प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के प्यारे पिता, दोस्त, फिलॉसफर, गाइड, कवि, ज़रूरत के हर समय मेरे ‘गो टू’ इंसान – असल में, वह मेरे लिए सब कुछ थे! और हमेशा अच्छे और बुरे समय में मेरे साथ रहे हैं। उन्होंने अपने आसान, दोस्ताना व्यवहार से मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था, हमेशा उन सभी में प्यार और दिलचस्पी दिखाते थे।”

Dharam ji❤️

He was many things to me. Loving Husband, adoring Father of our two girls, Esha & Ahaana, Friend, Philosopher, Guide, Poet, my ‘go to’ person in all times of need – in fact, he was everything to me! And always has been through good times and bad. He endeared himself… pic.twitter.com/WVyncqlxK5 — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025

उन्होंने आगे लिखा, “एक पब्लिक पर्सनैलिटी के तौर पर, उनका टैलेंट, उनकी पॉपुलैरिटी के बावजूद उनकी विनम्रता, और उनकी यूनिवर्सल अपील ने उन्हें सभी लेजेंड्स के बीच एक यूनिक आइकन के रूप में अलग बनाया। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी हमेशा रहने वाली शोहरत और कामयाबियां हमेशा रहेंगी। मेरा पर्सनल नुकसान शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और जो खालीपन पैदा हुआ है, वह कुछ ऐसा है जो मेरी बाकी ज़िंदगी रहेगा। सालों तक साथ रहने के बाद, मेरे पास कई खास पलों को फिर से जीने के लिए बहुत सारी यादें बची हैं…”