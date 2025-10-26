  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. तेजप्रताप यादव का चुनावी वादा : महुआ के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा भारत-पाक मैच, टॉस हम ही कराएंगे

तेजप्रताप यादव का चुनावी वादा : महुआ के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा भारत-पाक मैच, टॉस हम ही कराएंगे

An international cricket stadium will be built in Mahua, where the India-Pakistan match will be held, and we will conduct the toss: Tej Pratap Yadav

By संतोष सिंह 
Updated Date

महुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) प्रमुख तेजप्रताप यादव ने महुआ विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी को मजबूत करने के लिए एक अनोखा चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा कि यदि वे चुनाव जीतते हैं, तो महुआ में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनवाएंगे और यहां भारत-पाकिस्तान के बीच मैच भी कराएंगे।

पढ़ें :- जब सत्ता अपराधियों की ढाल बन जाए, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए... राहुल गांधी का सरकार पर निशाना

आकर्षण यह रहा कि महुआ में क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जो इंटरनेशनल स्तर का होगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया महुआ को जानेगी, और यहां भारत-पाकिस्तान का मैच होगा। टॉस हम ही कराएंगे। यह वादा बिहार चुनाव के प्रचार अभियान को रोचक मोड़ दे रहा है, जहां पारंपरिक मुद्दों के अलावा स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस हो रहा है।
तेजप्रताप ने दावा किया कि महुआ को पहले ही मेडिकल कॉलेज मिल चुका है, और जीत के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला जाएगा। तेजप्रताप ने कहा कि महुआ में उन्हें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और कोई प्रतिद्वंद्वी उनकी टक्कर लेने लायक नहीं है। मैं कभी किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा।

पढ़ें :- नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले लिया बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री-विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

तेजप्रताप यादव का चुनावी वादा : महुआ के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा भारत-पाक मैच, टॉस हम ही कराएंगे

तेजप्रताप यादव का चुनावी वादा : महुआ के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में...

IND vs BAN: आज विमेंस वर्ल्ड कप में भारत की बांग्लादेश से होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs BAN: आज विमेंस वर्ल्ड कप में भारत की बांग्लादेश से...

Video Viral : कोहली को वतन से है प्यार…, देश का तिरंगा झंडा विराट के दिल में बसता है

Video Viral : कोहली को वतन से है प्यार…, देश का तिरंगा...

रोहित शर्मा ने दिए संन्यास के संकेत, 'पता नहीं हम वापस...', बोले- शुक्रिया ऑस्ट्रेलिया

रोहित शर्मा ने दिए संन्यास के संकेत, 'पता नहीं हम वापस...', बोले-...

भारत की यादगार जीत में रोहित-कोहली के नाम दर्ज हुए बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गज छूटे पीछे

भारत की यादगार जीत में रोहित-कोहली के नाम दर्ज हुए बड़े रिकॉर्ड,...

सिडनी में RO-KO का चला बल्ला, भारत ने 9 विकेट से जीता तीसरा वनडे

सिडनी में RO-KO का चला बल्ला, भारत ने 9 विकेट से जीता...