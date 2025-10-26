An international cricket stadium will be built in Mahua, where the India-Pakistan match will be held, and we will conduct the toss: Tej Pratap Yadav
महुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) प्रमुख तेजप्रताप यादव ने महुआ विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी को मजबूत करने के लिए एक अनोखा चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा कि यदि वे चुनाव जीतते हैं, तो महुआ में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनवाएंगे और यहां भारत-पाकिस्तान के बीच मैच भी कराएंगे।
तेजप्रताप यादव का चुनावी वादा : महुआ के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा भारत-पाक मैच, टॉस हम ही कराएंगे#TejPratapYadav Tej Pratap Yadav #RJD #INDvsPAK pic.twitter.com/q1ShLuMdrv
