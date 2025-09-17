  1. हिन्दी समाचार
  3. PCB vs Andy Pycroft: पाकिस्तान बनाम यूएई मैच में एंडी पायक्रॉफ्ट नहीं होंगे मैच रेफरी, PCB की ये चाल हुई कामयाब

PCB vs Andy Pycroft: भारत बनाम पाकिस्तान मैच में हाथ न मिलाने को लेकर छिड़े विवाद में पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने पीसीबी की इस मांग को ठुकराते हुए पायक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट में बरकरार रखा था। जिसके बाद पायक्रॉफ्ट को पाकिस्तान बनाम यूएई मैच से हटा दिया गया है, उनकी जगह इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान पूर्व कप्तान रिची रिचर्डसन मैच रेफरी होंगे।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- Video- सूर्य कुमार यादव ने छुपकर पाकिस्तानी कप्तान से मिलाया था हाथ? AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने शेयर किया वीडियो

दरअसल, पीसीबी ने आरोप लगाया था कि 14 स‍ितंबर को खेले गए भारत बनाम पाक‍िस्तान के बीच मैच में टॉस के समय पायक्रॉफ्ट ने ही दोनों कप्तानों को हाथ न मिलाने की सलाह दी थी। जिसके बाद उन्हें टूर्नामेंट से हटाने की मांग की गयी थी, लेकिन आईसीसी की ओर से इस मांग को ठुकराए जाने के बाद एसीसी और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को बुधवार को होने वाले मैच से हटा दिया है।

रिपोर्ट्स की मानें तो नकवी ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के बाद पायक्रॉफ्ट को हटाने का फैसला लिया है। हालांकि, एंडी पायक्रॉफ्ट एशिया कप के बाकी मैचों में रेफरी बने रहेंगे। बता दें कि पाकिस्तान और यूएई के बीच बुधवार को खेला जाने वाला मैच काफी अहम है। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम सुपर-4 में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।

