Video- सूर्य कुमार यादव ने छुपकर पाकिस्तानी कप्तान से मिलाया था हाथ? AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने शेयर किया वीडियो

India vs Pakistan Handshake Controversy: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के बाद घमासान छिड़ा हुआ है। एकतरफ जहां भारतीय खिलाड़ियों की ओर से हाथ मिलाने से इंकार करने पर पाकिस्तान क्रिकेट कड़ी आपत्ति जतायी है तो दूसरी तरफ भारत में पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। विपक्ष इस मुद्दे पर बीसीसीआई और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। इस बीच दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा से हाथ मिलाया था।

दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जो वीडियो शेयर किया है, वह एशिया कप 2025 के शुरू होने से पहले सभी टीमों के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सभी खिलाड़ी जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान भारतीय कप्तान सूर्य कुमार जाते हुए नजर आ रहे हैं तभी पाकिस्तानी कप्तान उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और कुछ कहते हैं। लेकिन, वीडियो में पूरी तरह साफ नहीं है कि सूर्या ने उनने सलमान आगा से हाथ मिलाया या नहीं, क्योंकि वीडियो में सूर्या पाकिस्तानी कप्तान की तरफ देख रहे हैं। हालांकि, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि सूर्य कुमार यादव ने स्टेज पर हाथ नहीं मिलाया, लेकिन छुपकर हाथ मिलाया।

सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘Big Expose… ये वीडियो Asia Cup 2025 Captains’ Press Conference (9 सितंबर 2025) दुबई की है। बस एक हफ़्ते पहले। भारतीय कैप्टेन सूर्य यादव को कहा गया कि स्टेज पर पाकिस्तानी कैप्टेन से हाथ नहीं मिलाना , छुप कर हाथ मिलाना। पहले देश के विरोध के बावजूद पाकिस्तान से मैच खेला, फिर भाजपा के नेताओं ने स्क्रिप्ट के हिसाब से प्रचार किया – मैच के बाद कैप्टेन ने हाथ नहीं मिलाया , वाह साब वाह… आज भाजपा ने भारत के हीरो माने जाने वाले क्रिकेट के खिलाड़ियों को B ग्रेड फ़िल्म का एक्टर बना दिया। दोष भाजपा सरकार का है। मेरी कुछ सहानुभूति है उन लोगों से ,जो अपने करियर को बचाने के लिए भाजपा सरकार की हर नाजायज़ बात मान रहे हैं। मगर फिर देश को कौन बचाएगा? अपने ही भोले भाले देश वासियों और क्रिकेट फैन्स को मूर्ख बना रहे हैं। भाजपा सरकार की स्क्रिप्ट थी, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करना बहुत निंदनीय है…’