WI vs SA : भारत आज साउथ अफ्रीका की जीत की मांगेगा दुआएं, वेस्ट इंडीज जीती तो समझो खेल खत्म!

West Indies vs South Africa : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के ग्रुप-1 में आज दो मैच खेले जाएंगे। पहला मैच दोपहर में साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाना है, जबकि शाम को दूसरे मैच में भारत और जिम्बाब्वे आमने-सामने होंगे। लेकिन, ये दोनों ही मैच भारत के नजरिए से बेहद अहम है, जिनके नतीजे मेजबान टीम की किस्मत तय करने वाला है।

दरअसल, अगर एडेन मार्करम की साउथ अफ्रीका टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीतती है, तो टी20 वर्ल्ड कप के आखिरी मैच में भारत को मदद मिलेगी। अगर भारत चेपॉक में ज़िम्बाब्वे को हरा दे। साउथ अफ्रीका सेमीफ़ाइनल में जगह पक्की कर लेगा और रविवार को ईडन गार्डन्स में वेस्ट इंडीज़ के साथ भारत का मुकाबला सेमी-फ़ाइनल जगह बनाने के अंतिम मौका होगा।अगर वेस्ट इंडीज़ गुरुवार को साउथ अफ्रीका को हरा देता है, फिर जिम्बाब्वे की साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत ही भारत को आगे पहुंचाएगी, जो काफी मुश्किल है।

हालांकि भारत को ज़िम्बाब्वे की टीम पर दबाव बनाना चाहिए, जो चार मैचों के बाद भी नहीं हारी थी – जिनमें से एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। सोमवार को वानखेड़े में वेस्ट इंडीज़ ने उसे ज़ोरदार तरीके से तोड़ दिया, लेकिन यह पक्का नहीं है कि साउथ अफ्रीकी टीम वेस्ट इंडीज़ को हरा पाएगी। फिलहाल, भारतीय फैंस पिछले एडिशन की उपविजेता टीम की जीत की दुआएं ही मांग सकते हैं।