Anjali Raghav : अंजलि राघव ने सपना चौधरी को दिया करारा जवाब, कहा ‘लोग उनके सूट में…’

हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव ने सपना चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें बीते दिनों अंजलि राघव लखनऊ के एक इवेंट में वो पवन सिंह के साथ स्टेज पर नजर आई थीं, जहां पवन सिंह उनकी कमर छूते नजर आते हैं. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा जिसके बाद अंजलि ने भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया. कुछ लोग अंजलि के सपोर्ट में सामने आए तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें पहले दिक्कत कोई नहीं थी लेकिन, जब वीडियो वायरल हुआ तब वायरल वीडियो देखकर उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया। वहीं इस मामले पर अब हरयाणवी स्टार सपना चौधरी ने कुछ ऐसा कहा जिसके अंजलि भड़क गयी हैं।

सपना चौधरी ने किसे बताया गलत?

हाल ही में सपना चौधरी शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में शामिल हुई थीं। इस पॉडकास्ट में उन्होंने अपने करियर, परफॉरमेंस और विवादों के बारे में खुलकर बात की। बातचीत के दौरान जब उनसे पवन सिंह और अंजलि राघव के विवाद पर सवाल पूछा गया जिस पर सपना ने जवाब दिया कि वो इस कंट्रोवर्सी को किसी भी तरीके से नहीं देखती हैं। उनका कहना है कि एक्ट्रेस का बाद में विरोध करना गलत था। उनका ऐसा मानना है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो एक्ट्रेस को उसी वक्त रिएक्ट करना चाहिए खुलकर ना कहना चाहिए. सपना का कहना है कि एक्ट्रेस का ऐसा कहना कि पवन सिंह वहां के फेमस स्टार है और वहां पर पब्लिक उनकी थी ये सब कहकर पीछे हट जाना भी गलत है।आगे वो बताती हैं कि उन्होंने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया है और पवन सिंह के साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा था।

अंजलि राघव ने दिया करारा जवाब

एक प्रिंट मीडिया के अनुसार सपना की न बातों पर अंजलि ने जवाब देते हुए कहा कि सपना को हर उस लड़की से दिक्कत है जो इंडस्ट्री में अच्छा काम करके आगे बढ़ रही है. उनका कहना है कि सपना हरयाणवी कलाकार होकर भी उनका साथ नहीं दे रही हैं, जबकि भोजपुरी के कई स्टार्स ने उन्हें सपोर्ट किया। अंजलि सपना की बातों से भड़क कर ये कहती हैं कि आज सपना उन्हें सी वक्त आवाज उठाने की सलाह दे रही हैं लेकिन वो खुद भी इन चीजों को झेल चुकी हैं जैसे लोग सपना सूट में हाथ डालकर पैसे डाला करते थे, कितनी बार छेड़खानी की गई, यहां तक गोलियां भी चलाई गई तब उन्होंने कभी विरोध क्यों नहीं किया। अंजलि का कहना है कि उन्हें सपना के एडवाइस की जरूरत नहीं है।