पवन सिंह फिर उसी एक्ट्रेस के साथ नाचते और रोमांस करते दिखे , जिसने लगाया था ‘गलत ढंग से छूने’ का आरोप

भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता पवन सिंह जो बिहार चुनाव और अपनी पत्नी ज्योति  सिंह को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं । सिर्फ यहां नहीं चैप्टर एंड होता है पवन सिंह इससे पहले हरयाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव के साथ भी एक विवाद हुआ।  जिसमें अंजलि राघव ने एक वायरल को लेकर पवन सिंह पर ‘गलत ढंग से छूने’ का आरोप लगाया था।  इस समय यूट्यूब पर अंजलि राघव और पवन सिंह का वो भोजपुरी गाना काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसके प्रमोशन इवेंट पर ये सारा बवाल हुआ। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

अंजलि राघव के साथ डांस करते दिखे पवन सिंह

हम जिस भोजपुरी गाने की बात कर रहे हैं उसका नाम ‘सईयां सेवा करे’ है. इस गाने में अंजलि राघव और पवन सिंह एक दूसरे के साथ डांस करते और रोमांस करते दिख रहे हैं. पवन और अंजलि के इस गाने को लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं. महज कुछ ही दिनों में गाने को यूट्यूब पर 6 करोड़ (60 मिलियन) से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं. इसके अलावा पवन और अंजलि का भोजपुरी सॉन्ग ‘सईयां सेवा करे’ यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप ट्रेंड कर रहा है.

कब रिलीज हुआ गाना?

बता दें कि अंजलि राघव और पवन सिंह का ‘सईयां सेवा करे’ भोजपुरी सॉन्ग को अंजलि राघव और पवन सिंह के ‘टच विवाद’ के इसी साल 27 अगस्त को रिलीज किया गया था. रिलीज होते ही ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस गाने को पवन सिंह और शिल्पी राज ने मिलकर गाया है, जिसे फैंस खूब प्यार दें रहे हैं।

 

