Celebs Update: मनोज बाजपेयी के पैरों में गिरे अनुराग कश्यप-जयदीप और विजय? यहां जाने असली वजह

बॉलीवुड सुपरस्टार मनोज बाजपई जो अपनी नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘इंस्पेक्टर झेंडे’ को लेकर लगातार सुर्ख़ियो में बने हुए हैं। वहीं एक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसे देखकर हर कोई हैरान है। आपको बता दें की इस वीडियो में डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्टर जयदीप अहलावत और विजय वर्मा मिलकर एक स्टेज पर मनोज बाजपेयी के पैरों में गिरते और उनके पैर छूते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि स्टार्स ऐसा क्यूँ कर रहे है ।

मनोज बाजपेयी के पैरों में गिरे

वीडियों में दिखाई दे रहा है कि बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर अनुराग-जयदीप और विजय दिख रहे हैं। जहां मनोज स्टेज पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। तभी स्टेज पर जयदीप अहलावत, विजय वर्मा और अनुराग कश्यप उन्हें ग्रीट करने के लिए आए। यहां विजय वर्मा पहले तो मनोज के गले लगे। इसके बाद जयदीप उनके पैर छूने के लिए झुके, जिसे देख मनोज हंसने लगे। इसके बाद, अनुराग और विजय ने भी जयदीप का साथ दिया और तीनों मिलकर स्टेज पर खड़े मनोज के पैर छूने लगे। इस दौरान विजय ने मनोज का एक पैर ही पकड़ लिया। इस बीच मनोज तीनों को अपने पैरों को छुड़ाते हुए एक-एक करके खड़ा कराते दिख रहे हैं। फिर मनोज तीनों लोगों को गलें लगाते हैं।

वीडियो पर क्या बोले फैंस?

एक्टर के इस वीडियो को एक पैप्स ने शेयर किया है। ये वीडियों देखते ही देखते वायरल हो गया। वीडियो के कमेंट बॉक्स में फैंस इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘सब के सब प्योर टैलेंट वाले हैं।’ एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ‘सभी बेहतरीन कलाकार हैं… हमें उनका प्रमोशन करना चाहिए… और सिर्फ उनकी फिल्में ही देखनी चाहिए।’ फैंस ने लिखा, ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर के असली लड़के।’