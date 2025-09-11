  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. Celebs Update: मनोज बाजपेयी के पैरों में गिरे अनुराग कश्यप-जयदीप और विजय? यहां जाने असली वजह

Celebs Update: मनोज बाजपेयी के पैरों में गिरे अनुराग कश्यप-जयदीप और विजय? यहां जाने असली वजह

बॉलीवुड सुपरस्टार मनोज बाजपई जो अपनी नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘इंस्पेक्टर झेंडे’ को लेकर लगातार सुर्ख़ियो में बने हुए हैं। वहीं एक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसे देखकर हर कोई हैरान है। आपको बता दें की इस वीडियो में डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्टर जयदीप अहलावत और विजय वर्मा मिलकर एक स्टेज पर मनोज बाजपेयी के पैरों में गिरते और उनके पैर छूते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि स्टार्स ऐसा क्यूँ  कर रहे है ।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड सुपरस्टार मनोज बाजपई जो अपनी नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘इंस्पेक्टर झेंडे’ को लेकर लगातार सुर्ख़ियो में बने हुए हैं। वहीं एक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसे देखकर हर कोई हैरान है। आपको बता दें की इस वीडियो में डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्टर जयदीप अहलावत और विजय वर्मा मिलकर एक स्टेज पर मनोज बाजपेयी के पैरों में गिरते और उनके पैर छूते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि स्टार्स ऐसा क्यूँ  कर रहे है ।

पढ़ें :- Rise And Fall : पवन सिंह ने इस कंटेस्टेंट को बोला i Love you , 'भाभी को याद कर लीजिए' बोले यूजर्स

मनोज बाजपेयी के पैरों में गिरे

वीडियों में दिखाई दे रहा है कि  बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर अनुराग-जयदीप और विजय दिख रहे हैं। जहां  मनोज स्टेज पर खड़े दिखाई दे रहे हैं।  तभी स्टेज पर जयदीप अहलावत, विजय वर्मा और अनुराग कश्यप उन्हें ग्रीट करने के लिए आए। यहां विजय वर्मा पहले तो मनोज के गले लगे। इसके बाद जयदीप उनके पैर छूने के लिए झुके, जिसे देख मनोज हंसने लगे। इसके बाद, अनुराग और विजय ने भी जयदीप का साथ दिया और तीनों मिलकर स्टेज पर खड़े मनोज के पैर छूने लगे। इस दौरान विजय ने मनोज का एक पैर ही पकड़ लिया। इस बीच मनोज तीनों को अपने पैरों को छुड़ाते हुए एक-एक करके खड़ा कराते दिख रहे हैं। फिर मनोज तीनों लोगों को गलें लगाते हैं।

वीडियो पर क्या बोले फैंस?

एक्टर के इस  वीडियो को एक पैप्स ने शेयर किया है। ये वीडियों देखते ही देखते वायरल हो गया। वीडियो के कमेंट बॉक्स में फैंस इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘सब के सब प्योर टैलेंट वाले हैं।’ एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ‘सभी बेहतरीन कलाकार हैं… हमें उनका प्रमोशन करना चाहिए… और सिर्फ उनकी फिल्में ही देखनी चाहिए।’ फैंस ने लिखा, ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर के असली लड़के।’

पढ़ें :- संजय कपूर की प्रॉपर्टी को लेकर करिश्मा - प्रिया में हुआ विवाद , मेरा अपना बेटा मुझे सड़क पर छोड़ गया'' बोली माँ
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

एक बार फिर पर्दे पर दिखेगी सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

एक बार फिर पर्दे पर दिखेगी सलमान खान और कैटरीना कैफ की...

संजय कपूर की प्रॉपर्टी को लेकर करिश्मा - प्रिया में हुआ विवाद , मेरा अपना बेटा मुझे सड़क पर छोड़ गया'' बोली माँ

संजय कपूर की प्रॉपर्टी को लेकर करिश्मा - प्रिया में हुआ विवाद...

Celebs Update: मनोज बाजपेयी के पैरों में गिरे अनुराग कश्यप-जयदीप और विजय? यहां जाने असली वजह

Celebs Update: मनोज बाजपेयी के पैरों में गिरे अनुराग कश्यप-जयदीप और विजय?...

बिना शादी किए मां बनी भोजपुरी सिंगर, लोग कर रहे है ट्रोल

बिना शादी किए मां बनी भोजपुरी सिंगर, लोग कर रहे है ट्रोल

अभिषेक बच्चन ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, फर्जी AI कंटेन्ट की रोक लगाने की मांग

अभिषेक बच्चन ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, फर्जी AI कंटेन्ट की...

Jolly LLB 3 Trailer: रिलीज हुआ जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर , इस दिन दस्तक देगी फिल्म

Jolly LLB 3 Trailer: रिलीज हुआ जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर ,...