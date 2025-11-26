कार्तिक आर्यन की नई रोमांटिक फिल्म ‘आशिकी 3’ की रिलीज डेट कन्फर्म! इस स्टार की एंट्री भी हुई पक्की

बॉलीवुड सुपरस्टार कार्तिक आर्यन और श्रीलीला पहली बार बड़े पर्दे पर एकसाथ नजर आने वाले हैं। दोनों की ये रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म पिछले कई महीनों से सुर्खियों में है। मूवी के अनाउंसमेंट के बाद से ही लोग काफी खुश नज़र आ रहे हैं। तभी से इसे ‘आशिकी 3’ कहकर बुला रहे हैं, लेकिन फिल्म का रियल टाइटल अभी तक फाइनल नहीं हुआ है।फिल्म का डायरेक्शन अनुराग बसु कर रहे हैं, जो अपने म्यूजिकल और इमोशनल फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं. पहले मेकर्स ने इसे दीवाली 2025 पर रिलीज करने की प्लानिंग की थी, लेकिन बाद में इसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट में एक बड़ा अपडेट आया है. फिल्म की नई रिलीज डेट 1 मई 2026 तय कर दी गई है।

फरवरी 2025 में जारी किए गए टीजर में कार्तिक और श्रीलीला की केमिस्ट्री आडियन्स को काफी पसंद आ रही है। खास बात ये रही कि इस बार कार्तिक एक सिंगर के किरदार में नजर आएंगे और टीजर देखकर ही लोगों ने उनकी आवाज और स्टाइल की तारीफ की थी। यह पहली बार है जब दोनों किसी फिल्म में साथ दिखाई देंगे, ऐसे में फ्रेश पेयरिंग को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं।

दो बड़े कैमियो भी तैयार

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मेकर्स ने कहानी में एक नहीं बल्कि दो बड़े कैमियो जोड़े हैं। इनमें एक मशहूर सिंगर और एक बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर नजर आने वाले हैं. बताया जा रहा है कि दोनों स्टार्स ने अपनी शूटिंग इसी साल फरवरी में मुंबई में पूरी भी कर ली है. हालांकि, उनके नाम अभी तक सीक्रेट रखे गए हैं ताकि थिएटर में सरप्राइज बना रहे। फिल्म के नाम पर अटका मामला फिल्म को लोग भले ही ‘आशिकी 3’ कह रहे हों, लेकिन असली समस्या टाइटल के राइट्स को लेकर है. ‘आशिकी’ फ्रैंचाइजी के राइट्स मुकेश भट्ट के पास हैं। पहले तीसरा पार्ट वो और भूषण कुमार मिलकर बनाने वाले थे, लेकिन बाद में भूषण कुमार ने इसे अकेले प्रोड्यूस करने का फैसला कर लिया. क्योंकि ‘आशिकी’ नाम का राइट्स उनके पास नहीं है, यही कारण है कि फिल्म ‘आशिकी 3’ नाम से रिलीज नहीं हो पाएगी।