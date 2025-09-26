एपी ढिल्लों ने किया इंडिया टूर ‘वन ऑफ वन’ का ऐलान, इन शहरों में लाइव परफॉर्मेंस देंगे AP , बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे सिंगर

  1. हिन्दी समाचार
पंजाब पॉप स्टार  एपी ढिल्लों  ने अपने इंडिया टूर का ऐलान किया है। एपी अपने टूर ‘वन ऑफ वन’ की शुरुआत दिसंबर से  कर रहे हैं।  यह अब तक उनका सबसे बड़ा टूर माना जा रहा है। साल 2023 में लोलापालूजा इंडिया में परफॉर्म करने के बाद, एपी ढिल्लों अब तीसरी बार भारत लौट रहे हैं। इस बार का टूर टीम इनोवेशन और बुक माय शो लाइव मिलकर आयोजित कर रहे हैं।  इस टूर के दौरान एपी ढिल्लों करीब आठ शहरों में अपने टॉप गानों पर लाइव परफॉर्मेंस देंगे।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

इन शहरों में करेंगे परफॉर्म

एपी ढिल्लों का  टूर 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है।  एपी ढिल्लों अपना कॉन्सर्ट  7 दिसंबर को  दिल्ली एनसीआर में, जिसके बाद वह 12 दिसंबर को लुधियाना में परफॉर्म करेंगे, 14 दिसंबर को पुणे में परफॉर्म करेंगे, बेंगलुरु में वह 19 दिसंबर को परफॉर्म करेंगे, 21 दिसंबर को कोलकाता में परफॉर्म करेंगे, इसके बाद मुंबई में 26 दिसंबर को परफॉर्म करेंगे और इस टूर की आखिरी परफॉर्मेंस वह जयपुर में 28 दिसंबर को देंगे। आपको बता दें कि वीजा कार्ड होल्डर्स के लिए प्री सेल्स टिकट्स आज यानी 26 सितंबर को 11 बजे से शुरू हो जाएगी, वहीं जनरल टिकट्स 28 सितंबर से 12 बजे से मिलना शुरू होंगे।

अकेले नहीं एपी बैकअप में होंगे रैपर शिंदा 

बता दें की इस टूर में एपी ढिल्लों अकेले नहीं रहेंगे उनके साथ – रैपर शिंदा कहलोन भी शामिल होंगे।  इस टूर में नए उनके हिट गाने जैसे अफसोस, एसटीएफआई, विदाउट मी, थोड़ी सी दारू के साथ-साथ पुराने मोस्ट पॉपुलर गाने जैसे ब्राउन मुंडे, एक्सक्यूजेस, इन्सेन, समर हाई, विद यू भी शामिल होंगे।

बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे सिंगर

हाल ही में पंजाब में बाढ़ को लेकर सिंगर की टीम इनोवेशन और बुकमायशो ने फैसला किया है कि हर बिके टिकट से 100 रुपये राहत के कामों में दान किए जाएंगे।  इसके अलावा सिंगर खुद में दान करेंगे।

