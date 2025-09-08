Bigboss 19 : बिग बॉस 19 में सलमान खान ने उठाया पंजाब बाढ़ का मुद्दा, खाने की बर्बादी पर दी सीख

टीवी मोस्ट फेमस शो बिगबॉस का हर एक वीकेंड वार बहुत खास होता है। वीकेंड वार के दौरान कभी सलमान खान लोगों की तारीफ करते हैं तो कभी कंटेस्टेंट के गलत काम को लेकर फटकारते हैं । इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसमें भाईजान ने एक बड़ा और गंभीर मुद्दा उठाया।बता दें की इस बार सलमान खान ने बिगबॉस के घर में खाना फेकने को लेकर बात किया। इस दौरान उन्होने फरहना और बसीर के एक स्पून पोहे को लेयर जिक्र किया। सलमान ने कहा की घरवाले रोज खाने को लेकर शिकायत फिर भी संभाल कर नहीं खा पाते हैं।

बिग बॉस में सलमान ने क्या कहा?

सलमान खान ने घर के सभी कंटेस्टेंट्स को जानकारी दी है कि आपको पता है उत्तराखंड के क्या हाल है, हिमाचल के क्या हाल है और पंजाब. बाढ़ पर बाढ़, तबाही मची है. ये जो हमारे किसान खाना उगाते हैं, उनके पास अनाज नहीं है खाने के लिए. उनके पास घर नहीं है, बहुत बुरा हाल हो चुका है. ये जो कम्युनिटी है, यह जानी जाती है लंगर के लिए. पता नहीं कितने सालों से इन्होंने लोगों को खाना बांटा है. कोई भी आए उनके लंगर में किसी को भी निराश नहीं होने देते. भूखे पेट वापस लौटने नहीं देते. अब उन पर आफत आई है और हम सबका फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ करें. पंजाब के सिंगर्स ने काफी मदद की हैं. हम लोग भी यहां से मदद कर रहे हैं.

सलमान ने क्या सीख दी?

एक्टर सलमान खान की बातें सुन घरवालों के चेहरे पर गंभीरता आ गई. एक्टर ने कहा, ‘ये जो पोहा है, ये चावल से बनता है. फरहाना, अन्न की तौहीन नहीं करनी, हमारे कल्चर में लास्ट दाने तक खाना खाया जाता है. ताकि खाना बर्बाद न हो. खाना किसी को बर्बाद नहीं करना चाहिए. आपको इस बात की कद्र करनी चाहिए.